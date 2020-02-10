Дочь Тутберидзе рассказала о жизни в США, Загитовой и визитах матери
Sport24 поговорил с перспективным дуэтом.
Sport24 поговорил с перспективным дуэтом.
В этом сезоне результаты Дианы Дэвис/Глеба Смолкина приятно удивляют: ребята выиграли две медали на этапах
Это особенно восхищает, учитывая тот факт, что Диана еще пару лет назад тренировалась в группе своей мамы, Этери Тутберидзе, как одиночница, а Глеб некоторое время даже был футболистом. Сейчас Дэвис/Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Почти сразу после произвольной программы Sport24 поговорил с ребятами об их жизни в Америке, о том, кому пришла в голову идея тренироваться у Шпильбанда, и о неожиданной победе российских танцоров на чемпионате Европы.
— Почему выбрали переезд в США? Были ли другие варианты?
Глеб: Вариантов было немного. Диана подумала об Игоре Шпильбанде. И я с удовольствием эту идею поддержал, потому что он один из лучших специалистов в истории танцев на льду. Поехали за океан и доверились ему полностью. Каждый день мы понимаем, что это было не зря. Он знает, как с нами работать и в каком русле нам развиваться.
— Тяжело ли дался переезд в бытовом плане?
Глеб: Переезд дался достаточно просто. Этери Георгиевна полетела с нами и помогла обустроиться. Нам было комфортно начиная уже со второго дня пребывания в США.
— Этери Георгиевна часто приезжает?
Диана: Не очень часто, но старается. Приезжала на мой день рождения и Новый год.
— Как проводите время вне льда?
Глеб: Ходим
Диана: У нас очень дружный коллектив, и со всеми мы общаемся очень хорошо.
— Не скучаете по России?
Глеб: Наверное, это относится больше к нашим близким. Скучаем по родителям, по друзьям.
— Поддерживаете отношения с
Глеб: Общаемся со многими ребятами. Они спрашивают, как мы там, мы интересуемся в ответ.
— Диана, с кем общаешься из группы Этери Георгиевны?
Диана: Да практически со всеми девочками поддерживаю отношения. Хорошо общаюсь с Алиной Загитовой, мы с ней дружим уже давно.
— Есть ли такая вещь, которой вам не хватает в США?
Глеб: Борщ (все смеются). Именно с ним туго, с остальным все хорошо.
— В чем принципиальная разница между жизнью в США и России конкретно для вас?
Глеб: Наверное, тем, что люди улыбаются каждые две минуты. Поначалу это было достаточно непривычно. Но затем ты привыкаешь и тоже начинаешь улыбаться всем подряд.
— А если говорить о тренировочном процессе?
Глеб: Тут разница почти во всем. Совершенно другой подход,
— Насколько вас удивил итог в танцах на чемпионате Европы? Переживали за наших ребят?
Глеб: Конечно, мы переживали за ребят. Мы общались с Викой и Никитой после финала
Конечно, мы болели за них на чемпионате Европы. Видели, что у них шанс. Вика с Никитой абсолютно фантастически исполнили короткий танец и просто замечательно — произвольный. Смотрели все в прямом эфире.
— Что думали, когда очень долго выставляли оценки?
Глеб: Нам было не так волнительно, как Вике с Никитой. Но в тот моменты мы понимали, что у нашей пары есть шанс на золото. Было видно, что судьи задумались. Гегемония французской пары продолжалась пять лет. И на чемпионатах Европы никогда не ставилось под сомнение их лидерство. И раз арбитры так долго считали, значит, они поняли, что наметился сдвиг.
— Видели ошибки в прокате французов?
Глеб: Да. Незначительные помарки были. Наша пара каталась чище.
— Удалось пообщаться с
Глеб: Немного, когда пересекались за ужином. С канадцами, с американцами. Но в основном мы общались с нашей сборной, потому что наша команда всегда держится вместе.
— Какая танцевальная пара для вас кумир?
Глеб: Наверное, как у всех — Тесса Вертью и Скотт Мойр. Они почти недосягаемы. Это тот уровень, к которому хочется стремиться.