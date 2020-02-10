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19:26 (мск), источник: Sport24

Дочь Тутберидзе рассказала о жизни в США, Загитовой и визитах матери

Sport24 поговорил с перспективным дуэтом.

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Источник: instagram.com/tutberidze.eteri

В этом сезоне результаты Дианы Дэвис/Глеба Смолкина приятно удивляют: ребята выиграли две медали на этапах Гран-при среди юниоров, пробились в финал, а несколько дней назад отобрались на юниорский чемпионат мира. Еще в прошлом году дуэт стал лишь девятым среди лучших юниоров страны, а уже в этом выиграл бронзу.

Это особенно восхищает, учитывая тот факт, что Диана еще пару лет назад тренировалась в группе своей мамы, Этери Тутберидзе, как одиночница, а Глеб некоторое время даже был футболистом. Сейчас Дэвис/Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Почти сразу после произвольной программы Sport24 поговорил с ребятами об их жизни в Америке, о том, кому пришла в голову идея тренироваться у Шпильбанда, и о неожиданной победе российских танцоров на чемпионате Европы.

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— Почему выбрали переезд в США? Были ли другие варианты?

Глеб: Вариантов было немного. Диана подумала об Игоре Шпильбанде. И я с удовольствием эту идею поддержал, потому что он один из лучших специалистов в истории танцев на льду. Поехали за океан и доверились ему полностью. Каждый день мы понимаем, что это было не зря. Он знает, как с нами работать и в каком русле нам развиваться.

— Тяжело ли дался переезд в бытовом плане?

Глеб: Переезд дался достаточно просто. Этери Георгиевна полетела с нами и помогла обустроиться. Нам было комфортно начиная уже со второго дня пребывания в США.

— Этери Георгиевна часто приезжает?

Диана: Не очень часто, но старается. Приезжала на мой день рождения и Новый год.

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— Как проводите время вне льда?

Глеб: Ходим куда-то с ребятами из группы — кино, кафе, можем поиграть в аэрохоккей.

Диана: У нас очень дружный коллектив, и со всеми мы общаемся очень хорошо.

— Не скучаете по России?

Глеб: Наверное, это относится больше к нашим близким. Скучаем по родителям, по друзьям.

— Поддерживаете отношения с кем-то из предыдущей группы?

Глеб: Общаемся со многими ребятами. Они спрашивают, как мы там, мы интересуемся в ответ.

— Диана, с кем общаешься из группы Этери Георгиевны?

Диана: Да практически со всеми девочками поддерживаю отношения. Хорошо общаюсь с Алиной Загитовой, мы с ней дружим уже давно.

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— Есть ли такая вещь, которой вам не хватает в США?

Глеб: Борщ (все смеются). Именно с ним туго, с остальным все хорошо.

— В чем принципиальная разница между жизнью в США и России конкретно для вас?

Глеб: Наверное, тем, что люди улыбаются каждые две минуты. Поначалу это было достаточно непривычно. Но затем ты привыкаешь и тоже начинаешь улыбаться всем подряд.

— А если говорить о тренировочном процессе?

Глеб: Тут разница почти во всем. Совершенно другой подход, по-другому работает система. Не то что лучше или хуже. Просто по-другому.

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— Насколько вас удивил итог в танцах на чемпионате Европы? Переживали за наших ребят?

Глеб: Конечно, мы переживали за ребят. Мы общались с Викой и Никитой после финала Гран-при, они дали нам много советов по поводу того, как нам дальше развиваться. Ребята большие мастера. С удовольствием их послушали.

Конечно, мы болели за них на чемпионате Европы. Видели, что у них шанс. Вика с Никитой абсолютно фантастически исполнили короткий танец и просто замечательно — произвольный. Смотрели все в прямом эфире.

— Что думали, когда очень долго выставляли оценки?

Глеб: Нам было не так волнительно, как Вике с Никитой. Но в тот моменты мы понимали, что у нашей пары есть шанс на золото. Было видно, что судьи задумались. Гегемония французской пары продолжалась пять лет. И на чемпионатах Европы никогда не ставилось под сомнение их лидерство. И раз арбитры так долго считали, значит, они поняли, что наметился сдвиг.

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— Видели ошибки в прокате французов?

Глеб: Да. Незначительные помарки были. Наша пара каталась чище.

— Удалось пообщаться с кем-то из взрослых зарубежных фигуристов в финале Гран-при?

Глеб: Немного, когда пересекались за ужином. С канадцами, с американцами. Но в основном мы общались с нашей сборной, потому что наша команда всегда держится вместе.

— Какая танцевальная пара для вас кумир?

Глеб: Наверное, как у всех — Тесса Вертью и Скотт Мойр. Они почти недосягаемы. Это тот уровень, к которому хочется стремиться.

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