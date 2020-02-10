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21:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпионка Сочи-2014 описала конец карьеры и пожаловалась на свою ненужность

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, в паре с Максимом Траньковым ставшая двукратной олимпийской чемпионкой Сочи-2014, рассказала, как ей дался уход из профессионального спорта. Ее слова приводит RT.

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Источник: РИА "Новости"

Волосожар пожаловалась, что после завершения карьеры она долгое время чувствовала «себя совершенно не нужным никому человеком». На момент принятия решения фигуристка не видела себя в спорте, однако призналась, что не знала, чем ей заниматься.

«Вообще, я бы сказала, что переход из спорта в другую жизнь — это очень хрупкое состояние», — заметила Волосожар, добавив, что осталась олимпийской чемпионкой, но соревноваться перестала. «А статус продолжает обязывать», — сказала она.

Пара объявила об уходе из фигурного катания в 2018 году. Траньков и Волосожар, помимо двух золотых олимпийских медалей, выигрывали чемпионаты мира и Европы.

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