Чемпионка Сочи-2014 описала конец карьеры и пожаловалась на свою ненужность

Источник: РИА "Новости"

Волосожар пожаловалась, что после завершения карьеры она долгое время чувствовала «себя совершенно не нужным никому человеком». На момент принятия решения фигуристка не видела себя в спорте, однако призналась, что не знала, чем ей заниматься.

«Вообще, я бы сказала, что переход из спорта в другую жизнь — это очень хрупкое состояние», — заметила Волосожар, добавив, что осталась олимпийской чемпионкой, но соревноваться перестала. «А статус продолжает обязывать», — сказала она.