Плющенко отказался комментировать сотрудничество с Константиновой

Ранее РИА Новости стало известно, что Константинова покинула группу тренера Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Валентины Чеботаревой. Константинова и Чеботарева от комментариев РИА Новости по данной теме воздержались. Как сообщил источник РИА Новости, фигуристка тренировалась на льду Академии Плющенко, однако окончательного решения о сотрудничестве сторонами пока не принято.