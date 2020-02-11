Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
Динамо Мн
02
Хоккей. КХЛ
овертайм
Авангард
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
30
Хоккей. НХЛ
12.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
12.02
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
12.02
Питтсбург Пингвинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.02
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
12.02
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
03
Хоккей. НХЛ
12.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.02
Колорадо Эвеланш
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.02
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
12.02
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Погиб Коби Брайант
18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко отказался комментировать сотрудничество с Константиновой

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не стал комментировать информацию о сотрудничестве с фигуристкой Станиславой Константиновой.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее РИА Новости стало известно, что Константинова покинула группу тренера Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Валентины Чеботаревой. Константинова и Чеботарева от комментариев РИА Новости по данной теме воздержались. Как сообщил источник РИА Новости, фигуристка тренировалась на льду Академии Плющенко, однако окончательного решения о сотрудничестве сторонами пока не принято.

«Не могу комментировать данную информацию», — заявил Плющенко по телефону.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Четыре Олимпиады и два золота: карьера Плющенко в фотографиях

Последним турниром, который Константинова провела под руководством Чеботаревой, стал декабрьский чемпионат России в Красноярске. Там спортсменка заняла 13-е место.

Читайте также
Баттл Плющенко, Тарасовой и Тутберидзе
Во время загрузки произошла ошибка.
17 декабря 2019© Ньюстюб
 Благодаря этому она вошла в историю Украины
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Рейнгольд: Когда меня объявили в Кельне, целая трибуна встала
«Не хватает скорости, но есть чутье». В Испании оценили Смолова
«Ак Барс» в пятый раз стал победителем дивизиона Харламова КХЛ
Клинсманн шокировал Берлин: потратил 78 млн и ушел из «Герты»
Российского бойца отчислили из UFC
Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь