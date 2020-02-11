Плющенко отказался комментировать сотрудничество с Константиновой
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не стал комментировать информацию о сотрудничестве с фигуристкой Станиславой Константиновой.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не стал комментировать информацию о сотрудничестве с фигуристкой Станиславой Константиновой.
Ранее РИА Новости стало известно, что Константинова покинула группу тренера Академии фигурного катания
«Не могу комментировать данную информацию», — заявил Плющенко по телефону.
Последним турниром, который Константинова провела под руководством Чеботаревой, стал декабрьский чемпионат России в Красноярске. Там спортсменка заняла 13-е место.