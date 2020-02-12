Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

«Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры, — сказала Столбова. — Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания на коньках России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи».

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Столбова является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Сочи в паре с Федором Климовым. В активе пары также серебряная награда чемпионата мира 2014 года, три серебряные (2014, 2015, 2018) и одна бронзовая (2012) медаль чемпионатов Европы, золото в финале Гран-при (2015/16). Пара трижды выигрывала чемпионат России (2014, 2015, 2017).

После Игр 2018 года пара распалась, Столбова посвятила некоторое время восстановлению здоровья после травм. В конце лета 2018 году она решила попробовать свои силы в паре с Андреем Новоселовым, в то время выступавшим за Францию. Сезон-2018/19 пара пропустила из-за карантина партнера, связанного со сменой спортивного гражданства. Впервые спортсмены выступили на публике в сентябре 2019 года на контрольных прокатах сборной в «Лужниках».