Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
ТАСС, 12 февраля. Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Комментарий 28-летней спортсменки приводит
ТАСС, 12 февраля. Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Комментарий 28-летней спортсменки приводит
«Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры, — сказала Столбова. — Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания на коньках России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи».
Столбова является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Сочи в паре с Федором Климовым. В активе пары также серебряная награда чемпионата мира 2014 года, три серебряные (2014, 2015, 2018) и одна бронзовая (2012) медаль чемпионатов Европы, золото в финале
После Игр 2018 года пара распалась, Столбова посвятила некоторое время восстановлению здоровья после травм. В конце лета 2018 году она решила попробовать свои силы в паре с Андреем Новоселовым, в то время выступавшим за Францию. Сезон-2018/19 пара пропустила
В нынешнем сезоне пара выступила на этапе