Медведева представила коллекцию одежды с авторскими рисунками

«Мое главное хобби — это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы не сделать этого в своем магазине? Не судите меня строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока я самоучка. Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн, которых я разработала сама. Акцент я сделала на два моих номера, которые я обожаю», — написала Медведева под фотографиями новой коллекции в своем аккаунте в Instagram.