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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева представила коллекцию одежды с авторскими рисунками

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева представила новую линейку товаров своего онлайн-магазина, которые собственноручно разработала.

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Источник: Reuters

В декабре 20-летняя фигуристка объявила о создании собственного онлайн-магазина, в котором можно приобрести одежду и канцелярские принадлежности с автографом Медведевой и изображениями спортсменки.

«Мое главное хобби — это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы не сделать этого в своем магазине? Не судите меня строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока я самоучка. Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн, которых я разработала сама. Акцент я сделала на два моих номера, которые я обожаю», — написала Медведева под фотографиями новой коллекции в своем аккаунте в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Медведева не смогла попасть в Финал Гран-при по фигурному катанию, а с декабрьского чемпионата России она снялась после короткой программы из-за поломки конька. Таким образом, фигуристка не смогла отобраться в состав национальной команды на чемпионаты Европы и мира.

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