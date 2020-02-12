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18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фролова, Cиницына, Кутовой и Яблоков вошли в список запасных на чемпионат мира среди юниоров

На официальном сайте ISU опубликован список участников юниорского чемпионата мира, который пройдет с 2 по 8 марта в Таллине.

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Источник: Спорт-Экспресс

Помимо основных участников там также указан и состав запасных на турнир, из российских фигуристов в него включены:

Девушки: Анна Фролова, Ксения Синицына.

Юноши: Андрей Кутовой, Илья Яблоков.

Спортивные пары: Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Диана Мухаметзянова, Илья Миронов.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Cофья Тютина/Александр Шустицкий.

Основной же состав выглядит следующим образом:

Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Юноши: Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев.

Пары: Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев.

Танцы: Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Арина Ушакова / Максим Некрасов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

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