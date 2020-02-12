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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Константинова: Плющенко и Волков дали мне шанс, а другие не поверили

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Станислава Константинова заявила РИА Новости, что благодарна тренерскому штабу Академии Евгения Плющенко за веру в нее.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник РИА Новости стало известно, что 19-летняя Константинова покинула группу тренера Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Валентины Чеботаревой и провела тренировку на льду Академии Плющенко. В среду Плющенко рассказал, что фигуристка будет тренироваться в группе Александра Волкова.

«Я очень хочу работать, очень благодарна и Евгению Плющенко, и Александру Сергеевичу Волкову, и Мартин (Даженэ, тренеру группы Волкова). С ними мы должны проделать большую работу — особенно я — чтобы у нас что-то получилось. Они дали мне шанс, а некоторые другие люди мне не поверили, — сказала Константинова по телефону. — Я готова работать и восстанавливаться, что получится — посмотрим. Но я очень настроена на работу и очень хочу оправдать ожидания».

Константинова отметила, что «последнее время было очень тяжелым периодом». «Я сама не в особо хорошей форме была в этом сезоне, и понятное дело, что никто не захотел брать на себя такой ответственности (тренировать спортсменку)», — добавила она.

На вопрос, не слишком ли поздно фигуристка сменила тренера, Константинова ответила: «Я не могу так сказать, потому что я никакого плана не вынашивала, я живу так, как подсказывает мне мои сердце и голова. Когда все идет к тому, чтобы что-то поменять в жизни, я это делаю. Когда серьезных предпосылок нет, я ничего не надумываю и не ищу ни в ком никаких причин. На особые раздумья у меня времени никогда не было».

«При нынешней конкуренции мотивация не нужна, она перманентно присутствует, — добавила Константинова. — Бывают моменты, когда тяжело, но во время вынужденной паузы я поняла, что не могу без фигурного катания, и я не хочу тратить время просто так, а хочу заниматься делом хорошо, ради достижения результата, ради работы на самом пределе. Хочу сказать спасибо Валентине Михайловне Чеботаревой, нашему хореографу Ольге Юрьевне Клюшниченко и нашему специалисту по ОФП Михаилу Юрьевичу Семененку за то, что они меня подготовили, столько со мной работали, что было непросто. Хочется, чтобы все были счастливы дальше».

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