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21:57 (мск), источник: Sport24

Трусова: В планах — выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова в интервью журналу Tatler, на обложку которого она попала, рассказала о своих планах победить на Олимпийских играх.

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Источник: Sport24

«Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ. В планах — выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде», — сказала Трусова в числе прочего.

На состоявшемся в январе чемпионате Европы в австрийском Граце Трусова заняла третье место.

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