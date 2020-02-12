Трусова: В планах — выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова в интервью журналу Tatler, на обложку которого она попала, рассказала о своих планах победить на Олимпийских играх.
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова в интервью журналу Tatler, на обложку которого она попала, рассказала о своих планах победить на Олимпийских играх.
«Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ. В планах — выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде», — сказала Трусова в числе прочего.
На состоявшемся в январе чемпионате Европы в австрийском Граце Трусова заняла третье место.