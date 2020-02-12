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22:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова выбрала вуз для поступления

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью журналу Tatler призналась, что хотела бы в дальнейшем работать тренером.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры, — рассказала Загитова. — Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна воспитывать новых чемпионов.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном швейцарсом шоу Art on Ice.

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