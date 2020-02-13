Столбова устала от неудач. Почему олимпийская чемпионка передумала возвращаться
Одна из звезд российского парного катания приняла тяжелое решение о завершении карьеры.
Одна из звезд российского парного катания приняла тяжелое решение о завершении карьеры.
Казалось бы, еще совсем недавно Ксения после контрольных прокатов с позитивом рассказывала о том, как соскучилась по соревнованиям. А теперь она приняла такое серьезное и категоричное решение. У фигуристки был очень тяжелый путь, но ее можно понять. Решение Столбовой — вполне себе ожидаемое и логичное. Стоит только вспомнить все беды, которые свалились на плечи спортсменки.
Все началось со злополучного непопадания на Олимпийские игры. МОК без объяснения причин не допустил Столбову до Пхенчхана-2018. Попытка опротестовать решение МОК закончилась ничем, и их с Федором Климовым пара в Пхенчхан не поехала.
Уже тогда пошли разговоры о возможном завершении карьеры. В феврале 2018 об этом говорили двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и тренер спортсменов Нина Мозер, которая сообщила, что Столбова и Климов завершат карьеру выступлением на мартовском чемпионате мира. Сами фигуристы уточняли, что разговоров об этом не вели. Но спустя месяц все изменилось.
У Столбовой был диагностирован разрыв связок. Они с Климовым были вынуждены пропустить чемпионат мира в Милане.
Но даже тогда позиция Федора казалась вполне четкой и определенной.
— Мы приняли решение откататься как минимум еще следующий сезон. Мы хотели
В итоге пара прекратила совместные тренировки. В сентябре 2018-го Климов написал заявление на имя президента федерации о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности. А Столбова сообщила, что собирается выступать дальше уже с новым партнером — Андреем Новоселовым. Решение о распаде пары Столбова/Климов было названо обоюдным. Однако без обвинений разойтись не получилось.
По словам Ксении, пара не общалась с весны. Фигуристка публично пожаловалась, что партнер не поддержал ее после травмы и не поинтересовался ее самочувствием.
— Федор не выходил на связь, никакой заинтересованности ни в моем самочувствии, ни в дальнейших планах не было. После случившегося я осталась наедине с собой. Но у меня даже в мыслях не было завершить карьеру, — сказала Столбова ТАСС.
Огня в этой истории добавил все тот же Траньков, заявивший, что Ксения первой начала поиски другого партнера.
— Ксения говорит, что Федор не поддержал ее после травмы? У меня совсем другая информация, просто опровергать ее я не вижу смысла. В феврале, когда я говорил, что эта пара распадется, Ксения в социальных сетях рассказывала мне о том, что они будут кататься. В итоге вышло, как вышло. У меня другая информация: я знаю, что Ксения первая партнера искала, а не Федор ей написал, — сказал двукратный олимпийский чемпион «Чемпионату».
Сам Климов о распаде пары высказался достаточно мягко.
— У нас были успехи, были неудачи, было много моментов хороших и плохих, все было, и хорошо, что это было. Я благодарен Ксении за то, что мы все это прошли, я старался расстаться на хорошей ноте, — заявил Федор.
Из сентябрьского интервью Ксении «Р-спорту» стало ясно, что фигуристка сильно обижена на бывшего партнера.
— Меня слишком сильно обидели.
В данной ситуации начать с чистого листа, наверное, было самым идеальным вариантом для Ксении, которая была очень воодушевлена новым партнером.
— Я начинаю заново обдумывать
Позднее Татьяна Тарасова рассказала, что пара готовится выступать.
Но сезон не задался. Столбова и Новоселов получили один этап «Гран-при» — в Москве. Выступили на нем средне — занимали третье место после короткой программы, но допустили ряд ошибок в произвольной — ошибался и Андрей в прыжках, и Ксения, упавшая с выброса.
Пара снялась с этапа Кубка России в Саранске. И это не было связано со здоровьем
Далее фигуристы пропустили V этап Кубка России
— Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они «доживут» до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз. Думаю, для них это был шанс единственный, и если это серьезная травма, то мне очень жаль Андрюшу и потраченные усилия Ксюши и Николая Морозова, тренера пары, он работал с ними, не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь, — сказала тренер ТАСС.
Уже тогда стало понятно, что все идет к финалу. В январе Столбова выступила с сольным номером в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на Площади революции «Короли и королевы льда». А спустя месяц фигуристка сделала заявление о завершении карьеры.
И продолжать было бы слишком опрометчиво. Ксения просто устала от такого тяжелого пути. Фигуристка боролась до конца, и ей обязательно повезет в
Анастасия Рацкевич