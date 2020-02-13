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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Столбова устала от неудач. Почему олимпийская чемпионка передумала возвращаться

Одна из звезд российского парного катания приняла тяжелое решение о завершении карьеры.

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Казалось бы, еще совсем недавно Ксения после контрольных прокатов с позитивом рассказывала о том, как соскучилась по соревнованиям. А теперь она приняла такое серьезное и категоричное решение. У фигуристки был очень тяжелый путь, но ее можно понять. Решение Столбовой — вполне себе ожидаемое и логичное. Стоит только вспомнить все беды, которые свалились на плечи спортсменки.

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Недопуск на Олимпиаду и распад пары с Климовым

Все началось со злополучного непопадания на Олимпийские игры. МОК без объяснения причин не допустил Столбову до Пхенчхана-2018. Попытка опротестовать решение МОК закончилась ничем, и их с Федором Климовым пара в Пхенчхан не поехала.

Уже тогда пошли разговоры о возможном завершении карьеры. В феврале 2018 об этом говорили двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и тренер спортсменов Нина Мозер, которая сообщила, что Столбова и Климов завершат карьеру выступлением на мартовском чемпионате мира. Сами фигуристы уточняли, что разговоров об этом не вели. Но спустя месяц все изменилось.

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У Столбовой был диагностирован разрыв связок. Они с Климовым были вынуждены пропустить чемпионат мира в Милане.

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Но даже тогда позиция Федора казалась вполне четкой и определенной.

— Мы приняли решение откататься как минимум еще следующий сезон. Мы хотели что-то решить после Олимпиады, но туда нас не пустили. Потом отложили до чемпионата мира, но в Милане не выступили из-за травмы Ксюши. Ей уже сняли гипс, и она начала разрабатывать ногу. Перед тем, как я поехал Милан в качестве болельщика и колумниста «Спорт-Экспресса», мы все обсудили. Решили, что в следующем сезоне выступаем точно, а там как получится. Дальше загадывать просто не хотим.

В итоге пара прекратила совместные тренировки. В сентябре 2018-го Климов написал заявление на имя президента федерации о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности. А Столбова сообщила, что собирается выступать дальше уже с новым партнером — Андреем Новоселовым. Решение о распаде пары Столбова/Климов было названо обоюдным. Однако без обвинений разойтись не получилось.

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Словесные войны с Климовым

По словам Ксении, пара не общалась с весны. Фигуристка публично пожаловалась, что партнер не поддержал ее после травмы и не поинтересовался ее самочувствием.

— Федор не выходил на связь, никакой заинтересованности ни в моем самочувствии, ни в дальнейших планах не было. После случившегося я осталась наедине с собой. Но у меня даже в мыслях не было завершить карьеру, — сказала Столбова ТАСС.

Огня в этой истории добавил все тот же Траньков, заявивший, что Ксения первой начала поиски другого партнера.

— Ксения говорит, что Федор не поддержал ее после травмы? У меня совсем другая информация, просто опровергать ее я не вижу смысла. В феврале, когда я говорил, что эта пара распадется, Ксения в социальных сетях рассказывала мне о том, что они будут кататься. В итоге вышло, как вышло. У меня другая информация: я знаю, что Ксения первая партнера искала, а не Федор ей написал, — сказал двукратный олимпийский чемпион «Чемпионату».

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Сам Климов о распаде пары высказался достаточно мягко.

— У нас были успехи, были неудачи, было много моментов хороших и плохих, все было, и хорошо, что это было. Я благодарен Ксении за то, что мы все это прошли, я старался расстаться на хорошей ноте, — заявил Федор.

Из сентябрьского интервью Ксении «Р-спорту» стало ясно, что фигуристка сильно обижена на бывшего партнера.

— Меня слишком сильно обидели. По-настоящему задели за живое. Я люблю кататься, знаю, чего хочу. Даже сейчас, когда в половине одиннадцатого ночи я полуживая возвращаюсь с тренировки, все равно получаю колоссальное удовольствие от того, что все болит, что идет внутренняя ломка. Я, действительно, стала получать удовольствие от фигурного катания. И ко всему готова. Абсолютно ко всему, — отметила Столбова.

Сложный путь с новым партнером

В данной ситуации начать с чистого листа, наверное, было самым идеальным вариантом для Ксении, которая была очень воодушевлена новым партнером.

— Я начинаю заново обдумывать какие-то вещи, переосмысливать их. Мне нравится чувствовать эту совершенно новую партнерскую «химию», нравится, что опять заработал мозг, — сказала Столбова.

Ждать первых выступлений от новой пары пришлось еще год, так как упиралось в бюрократические проблемы. Андрей Новоселов выступал за сборную Франции и по правилам год не мог стартовать под российским флагом на международных соревнованиях. Лишь только в начале августа 2019 года Новоселов получил долгожданное разрешение.

Позднее Татьяна Тарасова рассказала, что пара готовится выступать.

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Но сезон не задался. Столбова и Новоселов получили один этап «Гран-при» — в Москве. Выступили на нем средне — занимали третье место после короткой программы, но допустили ряд ошибок в произвольной — ошибался и Андрей в прыжках, и Ксения, упавшая с выброса.

Пара снялась с этапа Кубка России в Саранске. И это не было связано со здоровьем кого-либо из партнеров. Затем у фигуристов было запланировано выступление на турнире серии ISU Challenger Golden Spin of Zagreb. Но оно не состоялось, потому что Столбова и Новоселов не смогли прилететь на соревнования из-за проблем Андрея с документами.

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Далее фигуристы пропустили V этап Кубка России из-за болезни Ксении. Апофеозом стало снятие пары с чемпионата страны из-за травмы партнера. Уже тогда Тарасова заявила, что они не использовали свой единственный шанс, и теперь у пары нет перспектив.

— Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они «доживут» до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз. Думаю, для них это был шанс единственный, и если это серьезная травма, то мне очень жаль Андрюшу и потраченные усилия Ксюши и Николая Морозова, тренера пары, он работал с ними, не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь, — сказала тренер ТАСС.

Уже тогда стало понятно, что все идет к финалу. В январе Столбова выступила с сольным номером в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на Площади революции «Короли и королевы льда». А спустя месяц фигуристка сделала заявление о завершении карьеры.

В паре с Новоселовым у Ксении практически сразу все шло не так. Было понятно, что Столбова техничнее Андрея. И произвольная программа на этапе «Гран-при» это показала — Андрей ошибался практически во всех прыжковых элементах. Они пропустили турниры, где могли заработать статус и совместный соревновательный опыт. Сезон закончился, так толком и не начавшись.

И продолжать было бы слишком опрометчиво. Ксения просто устала от такого тяжелого пути. Фигуристка боролась до конца, и ей обязательно повезет в чем-то другом.

Анастасия Рацкевич

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