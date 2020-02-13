Столбова устала от неудач. Почему олимпийская чемпионка передумала возвращаться

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Казалось бы, еще совсем недавно Ксения после контрольных прокатов с позитивом рассказывала о том, как соскучилась по соревнованиям. А теперь она приняла такое серьезное и категоричное решение. У фигуристки был очень тяжелый путь, но ее можно понять. Решение Столбовой — вполне себе ожидаемое и логичное. Стоит только вспомнить все беды, которые свалились на плечи спортсменки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8eRUIMp3VF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8eRUIMp3VF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8eRUIMp3VF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от K S E N I A S T O L B O V A (@kseniastolbova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-12T16:08:24+00:00">12 Фев 2020 в 8:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недопуск на Олимпиаду и распад пары с Климовым

Все началось со злополучного непопадания на Олимпийские игры. МОК без объяснения причин не допустил Столбову до Пхенчхана-2018. Попытка опротестовать решение МОК закончилась ничем, и их с Федором Климовым пара в Пхенчхан не поехала.

Уже тогда пошли разговоры о возможном завершении карьеры. В феврале 2018 об этом говорили двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и тренер спортсменов Нина Мозер, которая сообщила, что Столбова и Климов завершат карьеру выступлением на мартовском чемпионате мира. Сами фигуристы уточняли, что разговоров об этом не вели. Но спустя месяц все изменилось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

У Столбовой был диагностирован разрыв связок. Они с Климовым были вынуждены пропустить чемпионат мира в Милане.

Читайте также Столбова: Завершение карьеры не связано с конкуренцией в сборной

Но даже тогда позиция Федора казалась вполне четкой и определенной.

— Мы приняли решение откататься как минимум еще следующий сезон. Мы хотели что-то решить после Олимпиады, но туда нас не пустили. Потом отложили до чемпионата мира, но в Милане не выступили из-за травмы Ксюши. Ей уже сняли гипс, и она начала разрабатывать ногу. Перед тем, как я поехал Милан в качестве болельщика и колумниста «Спорт-Экспресса», мы все обсудили. Решили, что в следующем сезоне выступаем точно, а там как получится. Дальше загадывать просто не хотим.

В итоге пара прекратила совместные тренировки. В сентябре 2018-го Климов написал заявление на имя президента федерации о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности. А Столбова сообщила, что собирается выступать дальше уже с новым партнером — Андреем Новоселовым. Решение о распаде пары Столбова/Климов было названо обоюдным. Однако без обвинений разойтись не получилось.

Читайте также Почему распалась лучшая пара российского фигурного катания. Чемпионы Сочи больше не вместе

Словесные войны с Климовым

По словам Ксении, пара не общалась с весны. Фигуристка публично пожаловалась, что партнер не поддержал ее после травмы и не поинтересовался ее самочувствием.

— Федор не выходил на связь, никакой заинтересованности ни в моем самочувствии, ни в дальнейших планах не было. После случившегося я осталась наедине с собой. Но у меня даже в мыслях не было завершить карьеру, — сказала Столбова ТАСС.

Огня в этой истории добавил все тот же Траньков, заявивший, что Ксения первой начала поиски другого партнера.

— Ксения говорит, что Федор не поддержал ее после травмы? У меня совсем другая информация, просто опровергать ее я не вижу смысла. В феврале, когда я говорил, что эта пара распадется, Ксения в социальных сетях рассказывала мне о том, что они будут кататься. В итоге вышло, как вышло. У меня другая информация: я знаю, что Ксения первая партнера искала, а не Федор ей написал, — сказал двукратный олимпийский чемпион «Чемпионату».

Читайте также Фёдор Климов: Лечу поболеть за сборную России в Самару

Сам Климов о распаде пары высказался достаточно мягко.

— У нас были успехи, были неудачи, было много моментов хороших и плохих, все было, и хорошо, что это было. Я благодарен Ксении за то, что мы все это прошли, я старался расстаться на хорошей ноте, — заявил Федор.

Из сентябрьского интервью Ксении «Р-спорту» стало ясно, что фигуристка сильно обижена на бывшего партнера.

— Меня слишком сильно обидели. По-настоящему задели за живое. Я люблю кататься, знаю, чего хочу. Даже сейчас, когда в половине одиннадцатого ночи я полуживая возвращаюсь с тренировки, все равно получаю колоссальное удовольствие от того, что все болит, что идет внутренняя ломка. Я, действительно, стала получать удовольствие от фигурного катания. И ко всему готова. Абсолютно ко всему, — отметила Столбова.

Сложный путь с новым партнером

В данной ситуации начать с чистого листа, наверное, было самым идеальным вариантом для Ксении, которая была очень воодушевлена новым партнером.

— Я начинаю заново обдумывать какие-то вещи, переосмысливать их. Мне нравится чувствовать эту совершенно новую партнерскую «химию», нравится, что опять заработал мозг, — сказала Столбова.

Ждать первых выступлений от новой пары пришлось еще год, так как упиралось в бюрократические проблемы. Андрей Новоселов выступал за сборную Франции и по правилам год не мог стартовать под российским флагом на международных соревнованиях. Лишь только в начале августа 2019 года Новоселов получил долгожданное разрешение.

Позднее Татьяна Тарасова рассказала, что пара готовится выступать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4sBvpkCz1T8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но сезон не задался. Столбова и Новоселов получили один этап «Гран-при» — в Москве. Выступили на нем средне — занимали третье место после короткой программы, но допустили ряд ошибок в произвольной — ошибался и Андрей в прыжках, и Ксения, упавшая с выброса.

Пара снялась с этапа Кубка России в Саранске. И это не было связано со здоровьем кого-либо из партнеров. Затем у фигуристов было запланировано выступление на турнире серии ISU Challenger Golden Spin of Zagreb. Но оно не состоялось, потому что Столбова и Новоселов не смогли прилететь на соревнования из-за проблем Андрея с документами.

Читайте также Столбова и Новоселов пропустят чемпионат России из-за травмы партнера

Далее фигуристы пропустили V этап Кубка России из-за болезни Ксении. Апофеозом стало снятие пары с чемпионата страны из-за травмы партнера. Уже тогда Тарасова заявила, что они не использовали свой единственный шанс, и теперь у пары нет перспектив.

— Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они «доживут» до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз. Думаю, для них это был шанс единственный, и если это серьезная травма, то мне очень жаль Андрюшу и потраченные усилия Ксюши и Николая Морозова, тренера пары, он работал с ними, не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь, — сказала тренер ТАСС.

Уже тогда стало понятно, что все идет к финалу. В январе Столбова выступила с сольным номером в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на Площади революции «Короли и королевы льда». А спустя месяц фигуристка сделала заявление о завершении карьеры.

В паре с Новоселовым у Ксении практически сразу все шло не так. Было понятно, что Столбова техничнее Андрея. И произвольная программа на этапе «Гран-при» это показала — Андрей ошибался практически во всех прыжковых элементах. Они пропустили турниры, где могли заработать статус и совместный соревновательный опыт. Сезон закончился, так толком и не начавшись.

И продолжать было бы слишком опрометчиво. Ксения просто устала от такого тяжелого пути. Фигуристка боролась до конца, и ей обязательно повезет в чем-то другом.