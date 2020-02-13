Загитова призналась в неоднократных попытках бросить спорт

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Загитова напомнила, что занимается у тренера Этери Тутберидзе с 13 лет. «Мы столько прошли вместе и столько всего пережили! Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил», — призналась она.

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8 февраля в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) японская фигуристка-одиночница Рика Кихира опередила лидировавшую до этого Загитову. Россиянка на данный момент не участвует в соревнованиях — в декабре 2019-го она объявила о приостановлении выступлений, сосредоточившись на участии в ледовых шоу.