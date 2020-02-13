Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Спартак
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Сочи
20
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
14.02
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
14.02
Торонто Мэйпл Ливз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.02
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
14.02
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
30
Хоккей. НХЛ
14.02
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
53
Хоккей. НХЛ
14.02
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.02
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
41
Все события
Фоторепортажи
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
14:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова призналась в неоднократных попытках бросить спорт

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, что неоднократно пыталась бросить спорт. Ее слова приводит Tatler.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Загитова напомнила, что занимается у тренера Этери Тутберидзе с 13 лет. «Мы столько прошли вместе и столько всего пережили! Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил», — призналась она.

Во время загрузки произошла ошибка.

8 февраля в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) японская фигуристка-одиночница Рика Кихира опередила лидировавшую до этого Загитову. Россиянка на данный момент не участвует в соревнованиях — в декабре 2019-го она объявила о приостановлении выступлений, сосредоточившись на участии в ледовых шоу.

17-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. Она также выигрывала чемпионат мира и Европы. 7 декабря 2019-го россиянка заняла шестое место в финале Гран-при, набрав 205,23 балла. После короткой программы Загитова была на втором месте, но допустила несколько ошибок при прокате произвольной. Победительницей стала ее соотечественница Алена Косторная.

Читайте также
Загитова выступила на шоу в Швейцарии. Новые номера Алины
Во время загрузки произошла ошибка.
14:43 (мск)© Ньюстюб
 Нурмагомедов отверг 100 млн долларов за бой с Макгрегором
Самая красивая женщина в мире поделилась кадрами с отдыха. Видео
Нурмагомедов попал в десятку лучших бойцов MMA в истории
Агент Кокорина подтвердил переход нападающего в «Сочи»
Легионер ЦСКА рассказал о «самом большом потрясении» в России
Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону (фото)
В НХЛ подрались игроки, чей вес превышает 100 килограммов
Гвардиола: Если не обыграем «Реал» в ЛЧ, то меня могут уволить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь