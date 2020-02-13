Загитова призналась в неоднократных попытках бросить спорт
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, что неоднократно пыталась бросить спорт. Ее слова приводит Tatler.
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, что неоднократно пыталась бросить спорт. Ее слова приводит Tatler.
Загитова напомнила, что занимается у тренера Этери Тутберидзе с 13 лет. «Мы столько прошли вместе и столько всего пережили! Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил», — призналась она.
8 февраля в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) японская
17-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. Она также выигрывала чемпионат мира и Европы. 7 декабря 2019-го россиянка заняла шестое место в финале