Роскошная и откровенная: фигуристка Бетина Попова завершила карьеру
Чемпионка Универсиады 2019 года Бетина Попова, выступающая в танцах на льду, в День всех влюбленных разбила сердца поклонников фигурного катания объявлением о завершении карьеры.
Чемпионка Универсиады 2019 года Бетина Попова, выступающая в танцах на льду, в День всех влюбленных разбила сердца поклонников фигурного катания объявлением о завершении карьеры.
В паре с Сергеем Мозговым прекрасная фигуристка неоднократно завоевывала медали на юниорских чемпионатах России, а также на международных соревнованиях.
Поклонники спортсменки не раз выделяли искренность и чувственность ее выступлений. Попова признавалась, что сейчас в фигурном катании есть тренд на сексуальность.
В октябре прошлого года смелая фигуристка отметилась критикой правил современного фигурного катания. По ее мнению, если раньше в танцах на льду ценился творческий подход, то сейчас большинство программ стремятся к однотипности.
Бетина не раз называла своей лучшей подругой другую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая тоже прославилась яркими и откровенными образами в выступлениях на льду.
Хочется верить, что, несмотря на завершение карьеры, фанаты еще не раз увидят выступления этой прекрасной и яркой фигуристки в различных шоу.