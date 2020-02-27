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11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роскошная и откровенная: фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

Чемпионка Универсиады 2019 года Бетина Попова, выступающая в танцах на льду, в День всех влюбленных разбила сердца поклонников фигурного катания объявлением о завершении карьеры.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В паре с Сергеем Мозговым прекрасная фигуристка неоднократно завоевывала медали на юниорских чемпионатах России, а также на международных соревнованиях.

Поклонники спортсменки не раз выделяли искренность и чувственность ее выступлений. Попова признавалась, что сейчас в фигурном катании есть тренд на сексуальность.

В октябре прошлого года смелая фигуристка отметилась критикой правил современного фигурного катания. По ее мнению, если раньше в танцах на льду ценился творческий подход, то сейчас большинство программ стремятся к однотипности.

Бетина не раз называла своей лучшей подругой другую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая тоже прославилась яркими и откровенными образами в выступлениях на льду.

Хочется верить, что, несмотря на завершение карьеры, фанаты еще не раз увидят выступления этой прекрасной и яркой фигуристки в различных шоу.

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