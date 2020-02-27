Роскошная и откровенная: фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

В паре с Сергеем Мозговым прекрасная фигуристка неоднократно завоевывала медали на юниорских чемпионатах России, а также на международных соревнованиях.

Поклонники спортсменки не раз выделяли искренность и чувственность ее выступлений. Попова признавалась, что сейчас в фигурном катании есть тренд на сексуальность.

В октябре прошлого года смелая фигуристка отметилась критикой правил современного фигурного катания. По ее мнению, если раньше в танцах на льду ценился творческий подход, то сейчас большинство программ стремятся к однотипности.

Бетина не раз называла своей лучшей подругой другую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая тоже прославилась яркими и откровенными образами в выступлениях на льду.