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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Королева Загитова»: В Японии сняли фильм о жизни и карьере фигуристки

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Японские документалисты сняли фильм об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Фильм о жизни и спортивных достижениях российской спортсменки называется «Королева Загитова: правда о карьере».

В документальном кинофильме показаны тренировки фигуристки, ее домашний досуг, также японцы взяли интервью у Загитовой и ее тренера Этери Тутберидзе.

На текущий момент фильм доступен только на японском языке.

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