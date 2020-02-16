«Королева Загитова»: В Японии сняли фильм о жизни и карьере фигуристки
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Японские документалисты сняли фильм об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Японские документалисты сняли фильм об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Фильм о жизни и спортивных достижениях российской спортсменки называется «Королева Загитова: правда о карьере».
В документальном кинофильме показаны тренировки фигуристки, ее домашний досуг, также японцы взяли интервью у Загитовой и ее тренера Этери Тутберидзе.
На текущий момент фильм доступен только на японском языке.