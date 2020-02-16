Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

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По словам Тутберидзе, перед тем как принять решение о приостановлении карьеры, Загитова сказала своим тренерам «перестаньте меня заставлять». Специалист отметила, что фигуристка «постоянно заканчивала», а они — возвращали. Также Тутберидзе заявила, что говорила Загитовой о том, что она не имеет права уходить из спорта.

Сама Загитова 15 февраля рассказывала, что действительно неоднократно пыталась завершить карьеру, однако сделать это ей не позволил характер.

«Мы столько прошли вместе и столько всего пережили», — также сказала спортсменка о сотрудничестве с Тутберидзе.

Россиянка на данный момент не участвует в соревнованиях — в декабре 2019-го она объявила о приостановлении выступлений, сосредоточившись на участии в ледовых шоу. О полноценном уходе из спорта речи тогда не велось.