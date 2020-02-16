Загитова — о возможном завершении карьеры: Я еще пока для себя не решила

— Завершение карьеры? Сложный вопрос, — сказала Загитова в японском документальном фильме. — Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Чтобы не потерять форму и мне как-то совесть, наверное, уже не позволяет сидеть и ничего не делать.