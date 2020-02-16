Загитова — о возможном завершении карьеры: Я еще пока для себя не решила
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не дала конкретного ответа на вопрос о возможном завершении карьеры.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не дала конкретного ответа на вопрос о возможном завершении карьеры.
13 декабря 17-летняя фигуристка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас она выступает в 25-м ежегодном швейцарском шоу Art on Ice.
— Завершение карьеры? Сложный вопрос, — сказала Загитова в японском документальном фильме. — Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Чтобы не потерять форму и мне
Хочется всегда