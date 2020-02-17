Татьяна Тарасова рассказала, о чем больше всего сожалеет в своей жизни

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0frrDDUzm3c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Первый канал выпустил документальный фильм о жизни и карьере тренера под названием «Татьяна Тарасова. Лед, которым я живу».

Фоторепортаж Тарасова и ее ученики

«Я жалею только о своих ушедших друзьях, о своих близких. А больше жалеть не о чем. У меня очень счастливая жизнь, очень наполненная. Я могу жалеть только о том, что я не худая, не молодая. Зато у меня есть такой опыт за спиной», — сказала Тарасова в документальном фильме.

«Спасибо родителям за то, что определили мой путь, за то, что я вышла работать в 19 лет. И с тех пор счастлива. И спасибо им за это большое, потому что без них, я думаю, моя жизнь сложилась бы совершенно по-другому», — добавила тренер.