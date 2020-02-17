Тутберидзе рассказала, за что исключала Загитову из своей группы

«Был такой период, когда Алина, попав в мою команду, видимо, начала думать: «Рано или поздно, я когда-нибудь стану звездой. Можно и успокоиться». Она как-то много стала уделять времени быту и обычной жизни. Судя по всему, она действительно успокоилась. В такие периоды спортсмен перестаёт воспитывать в себе всё лучшее, он перестаёт бросать самому себе смелые вызовы.