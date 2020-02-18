Тутберидзе рассказала, по каким критериям отбирает себе учеников

Всех приходящих ко мне девочек я сразу веду на лед. Там мое внутреннее чувство подсказывает мне решение. Если я не ощущаю в себе какого-то «звоночка», то, скорее всего, не беру очередную фигуристку. «Смотря на катающуюся девочку, я начинаю задавать себе вопросы: “А смогу ли я ее полюбить?”, “Смогу понять ее?”. И в соответствии с появляющимися во мне ответами я решаю, принимать ли новую фигуристку в свою команду или нет», — рассказала Тутберидзе в документальном фильме для японского телевидения, перевод которого опубликовали «ИноСМИ».