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13:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе рассказала, по каким критериям отбирает себе учеников

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как отбирает юных спортсменов в свою группу.

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Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся под руководством Тутберидзе, заняли весь пьедестал почета на чемпионате России, Финале Гран-при и первенстве Европы.

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Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию

Всех приходящих ко мне девочек я сразу веду на лед. Там мое внутреннее чувство подсказывает мне решение. Если я не ощущаю в себе какого-то «звоночка», то, скорее всего, не беру очередную фигуристку. «Смотря на катающуюся девочку, я начинаю задавать себе вопросы: “А смогу ли я ее полюбить?”, “Смогу понять ее?”. И в соответствии с появляющимися во мне ответами я решаю, принимать ли новую фигуристку в свою команду или нет», — рассказала Тутберидзе в документальном фильме для японского телевидения, перевод которого опубликовали «ИноСМИ».

Лично я больше всего люблю брать в работу фигуристок, которые находятся близко к отчаянию. Именно отчаявшиеся спортсменки, которые всерьез хотят изменить свою жизнь, работают с поразительной серьезностью.
Этери Тутберидзе

Следующим турниром, в котором примут участие ученицы Тутберидзе, станет чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.

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