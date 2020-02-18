Тутберидзе рассказала, по каким критериям отбирает себе учеников
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как отбирает юных спортсменов в свою группу.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как отбирает юных спортсменов в свою группу.
В текущем сезоне Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся под руководством Тутберидзе, заняли весь пьедестал почета на чемпионате России, Финале
Всех приходящих ко мне девочек я сразу веду на лед. Там мое внутреннее чувство подсказывает мне решение. Если я не ощущаю в себе
Лично я больше всего люблю брать в работу фигуристок, которые находятся близко к отчаянию. Именно отчаявшиеся спортсменки, которые всерьез хотят изменить свою жизнь, работают с поразительной серьезностью.
Следующим турниром, в котором примут участие ученицы Тутберидзе, станет чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.