Тутберидзе призналась, что не удовлетворена выступлением своих учениц
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила выступление своих учениц в текущем сезоне.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила выступление своих учениц в текущем сезоне.
Ученицы Тутберидзе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова занимали весь пьедестал почета на Финале
«Я не удовлетворена, ни одна из них не сумела откатать все свои программы без моих замечаний. Одна из причин этого состоит в том, что в условиях напряженного тренировочного режима мои девушки не имеют достаточно времени для подготовки этих программ», — рассказала Тутберидзе в документальном фильме для японского телевидения, перевод которого опубликовали «ИноСМИ».
«Я еще сама не до конца понимаю, как мои девочки будут развиваться и расти как спортсменки. Теперь им нужно привыкать к таким понятиям, как “имя” и “спортивный авторитет”. Это значит, что им следует учиться побеждать и завоевывать медали регулярно, как и положено стабильному спортсмену», — добавила Тутберидзе.
Следующим турниром, на котором выступят Косторная, Щербакова и Трусова, станет чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Канаде с 16 по 22 марта.