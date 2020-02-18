Тутберидзе призналась, что не удовлетворена выступлением своих учениц

Источник: Спорт РИА Новости

Ученицы Тутберидзе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова занимали весь пьедестал почета на Финале Гран-при, чемпионате России и первенстве Европы.

«Я не удовлетворена, ни одна из них не сумела откатать все свои программы без моих замечаний. Одна из причин этого состоит в том, что в условиях напряженного тренировочного режима мои девушки не имеют достаточно времени для подготовки этих программ», — рассказала Тутберидзе в документальном фильме для японского телевидения, перевод которого опубликовали «ИноСМИ».

«Я еще сама не до конца понимаю, как мои девочки будут развиваться и расти как спортсменки. Теперь им нужно привыкать к таким понятиям, как “имя” и “спортивный авторитет”. Это значит, что им следует учиться побеждать и завоевывать медали регулярно, как и положено стабильному спортсмену», — добавила Тутберидзе.