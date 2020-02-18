Косторная получила премию «Серебряная лань» как лучшая спортсменка 2019 года
В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Серебряная лань».
В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Серебряная лань».
По итогам 2019 года награды получили 10 лучших спортсменов страны, которые были объявлены еще в декабре.
В номинации «Лучший спортсмен года» победила 16-летняя фигуристка Алена Косторная, дебютировавшая во взрослых соревнованиях. «Лучшим тренером» признан Юрий Семин, возглавляющий футбольный клуб «Локомотив». Железнодорожники под его руководством завоевали серебряные награды чемпионата России, выиграли Кубок и Суперкубок страны.
В десятку лучших спортсменов 2019 года также вошли Владимир Балынец (паралимпийский спорт, пауэрлифтинг), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян и Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Анжелика Сидорова (легкая атлетика), Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис).