Косторная получила премию «Серебряная лань» как лучшая спортсменка 2019 года

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По итогам 2019 года награды получили 10 лучших спортсменов страны, которые были объявлены еще в декабре.

В номинации «Лучший спортсмен года» победила 16-летняя фигуристка Алена Косторная, дебютировавшая во взрослых соревнованиях. «Лучшим тренером» признан Юрий Семин, возглавляющий футбольный клуб «Локомотив». Железнодорожники под его руководством завоевали серебряные награды чемпионата России, выиграли Кубок и Суперкубок страны.

«Лучшая команда года» — сборная России по пляжному футболу, занявшая второе место в Суперфинале Евролиги и на Всемирных пляжных играх. На чемпионате мира российская национальная команда завоевала бронзовые медали.