Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В нашем распоряжении оказались фото- и видеоматериалы, сделанные в операционном блоке клиники, где Аделина сидит в шейном воротнике. Диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением фигуристки.

Известно, что 23-летняя спортсменка уже не первый день находится в больнице, и ей сделали операцию.