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16:56 (мск), источник: Sport24

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована

Как стало известно Sport24, олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.

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В нашем распоряжении оказались фото- и видеоматериалы, сделанные в операционном блоке клиники, где Аделина сидит в шейном воротнике. Диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением фигуристки.

Известно, что 23-летняя спортсменка уже не первый день находится в больнице, и ей сделали операцию.

Друзья Сотниковой, с которыми мы связались, подтвердили, что в последнее время с ней не встречались и что в инстаграме Аделина публикует фотографии, сделанные некоторое время назад. Агент фигуристки Мария Шашина от комментариев отказалась.

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