Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована

В нашем распоряжении оказались фото- и видеоматериалы, сделанные в операционном блоке клиники, где Аделина сидит в шейном воротнике. Диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением фигуристки.
Известно, что 23-летняя спортсменка уже не первый день находится в больнице, и ей сделали операцию.
Друзья Сотниковой, с которыми мы связались, подтвердили, что в последнее время с ней не встречались и что в инстаграме Аделина публикует фотографии, сделанные некоторое время назад. Агент фигуристки Мария Шашина от комментариев отказалась.