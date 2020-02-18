Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Торпедо
22
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ливерпуль
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
53
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
51
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
19.02
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
19.02
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
19.02
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
19.02
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
19.02
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
19.02
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
19.02
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Этери Тутберидзе объяснила, почему не хочет общаться со СМИ

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram видеофрагменты ее интервью для японского телеканала Asahi, в котором она говорит об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Часть интервью с Асахи TV. Трудности перевода. Читаю якобы мои интервью и даюсь диву, — написала Тутберидзе. — Неужели нельзя нормально перевести, чтобы не искажалась суть сказанного? Это и есть причинно-следственная связь, что я не хочу общаться со СМИ.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Загитова — особенная, — сказала Тутберидзе в интервью ASAHI. — Первое что, я увидела — фактурная хорошая девочка, сложена хорошо. С этого можно было начать, стало понятно, что одень в платье — будет красиво. И глаза, которые проникали и цеплялись куда-то за меня, плюс я понимала, что вырастет очень красивая девушка.

Она пришла ко мне в 11−12 лет. Не могу сказать, что увидела в ней что-то такое, в катании она была слабенькой, из всех прыжков был только риттбергер, хороший базовый прыжок. Посмотрела даже предыдущие видео, думая: как же она стартовала? А она никак по сути не стартовала. Было понятно, что на риттбергер можно цеплять остальные элементы, если она будет слушать и работать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Есть еще такое понятие — чувство позы, когда спортсмен просто делает позу и это красиво, хотя некоторых нужно специально выстраивать, чтобы было красиво.

Почему выгнала? Она наверное вошла в какую-то рутину, cпортсмен начинает кататься и думать: я в группе Тутберидзе, вот оно счастье, рано или поздно из меня сделают звезду, я здесь, я есть, все хорошо. Спортсмен перестает работать и выжимать из себя лучшее на сегодня. и ничего не происходит. Одно дело, когда спортсмен ездит одну-две остановки на метро, он ничего не теряет, так как живет в Москве. Получится — хорошо, не получится — нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

А здесь была другая история, приехали из другого города, Алина жила вдали от своей семьи в съемной квартире, мучалась она, мучались родители. И если я не уверена, что при таких потерях будет результат — я расстаюсь со спортсменом. Я боюсь брать на себя ответственность. Ведь родитель доверяет, оплачивает съемную квартиру, думает, что Тутберидзе все равно сделает результат. А я понимаю, что если ребенок не будет выкладываться — ничего не произойдет. Поэтому было предупреждение сначала, а потом — до свидания.

Читайте также
Спортивный мир обсуждает выбор Алины Загитовой
Во время загрузки произошла ошибка.
24 декабря 2019© Ньюстюб
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Итальянская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЧМ
«Ощущение, что обвиняют в убийстве»: Устюгов — о допинговом деле
Норвежский лыжник сбил Большунова в гонке на «Ски Туре» в Швеции
Емельяненко и Кадыров показали видео перед боксерским поединком
Бывший вратарь «Зенита» подписал контракт с «Арсеналом»
Икер Касильяс принял решение завершить игровую карьеру
«Логинова кинули, а я поддерживал»: жесткое выступление Тихонова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь