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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сотникова прокомментировала свою госпитализацию

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая ранее была госпитализирована и прооперирована в Москве, поблагодарила болельщиков за поддержку.

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Ранее стало известно, что 23-летняя Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова и находится в отделении первой нейрохирургии. По данным СМИ, спортсменка находилась в больнице уже не первый день.

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«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала Сотникова в своем аккаунте в сети Instagram.

Фигуристка также поблагодарила своих поклонников за беспокойство о ее здоровье.

Аделина Сотникова выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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