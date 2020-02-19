Сотникова прокомментировала свою госпитализацию

Ранее стало известно, что 23-летняя Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова и находится в отделении первой нейрохирургии. По данным СМИ, спортсменка находилась в больнице уже не первый день.

«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала Сотникова в своем аккаунте в сети Instagram.