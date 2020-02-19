Сотникова прокомментировала свою госпитализацию
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая ранее была госпитализирована и прооперирована в Москве, поблагодарила болельщиков за поддержку.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая ранее была госпитализирована и прооперирована в Москве, поблагодарила болельщиков за поддержку.
Ранее стало известно, что 23-летняя Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова и находится в отделении первой нейрохирургии. По данным СМИ, спортсменка находилась в больнице уже не первый день.
«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала Сотникова в своем аккаунте в сети Instagram.
Фигуристка также поблагодарила своих поклонников за беспокойство о ее здоровье.
Аделина Сотникова выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи.