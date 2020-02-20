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10:46 (мск), источник: Sport24

«Это интервью про меня!» Загитова отказалась говорить о поражении от Косторной

Российская фигуристка Алина Загитова в интервью японскому телевидению отказалась отвечать на вопрос о своей соотечественнице Алене Косторной, которая обыграла ее на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции в ноябре 2019 года.

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«Загитова стала второй после Косторной. Это было полное поражение с разницей в 20 баллов. Мы спросили о ее младшей коллеге, которая выиграла тот этап», — говорится в фильме «Королева Загитова: правда о карьере».

«Нет, я не буду говорить. Это интервью про меня! Я не буду говорить о других. Пожалуйста, не просите. Это не поражение, я так не думаю. Вам кажется, что так, а я думаю иначе. Для меня это победа, потому что я по-прежнему катаюсь после Олимпиады. Многие спортсмены уходят после Олимпиады, но я продолжаю кататься. Это для меня уже победа», — сказала Загитова.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Загитовой также спросили, воспринимает ли она появление нового поколения (в частности, в лице Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой) как угрозу для себя.

«Нет, это нормально, — ответила 17-летняя спортсменка. — Два года назад все было точно так же. Я была символом новой эры, потому что я прыгала все во второй половине программы, у меня были самые сложные каскады в мире».

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«Я думаю, что усложнение — это всегда хорошо. Нужно пытаться сделать все, на что ты способен. Так будет для каждого поколения, и я думаю, что этот прогресс не остановить уже никогда», — заключила Загитова.

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