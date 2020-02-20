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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плющенко советует Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.

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Источник: РИА "Новости"
Медведева столько лет представляла нашу страну, что мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься. Переходить в шоу и получать там удовольствие. Потому что конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно.
Евгений Плющенко

— Если она хочет быть пятой, седьмой — это ее выбор. Туктамышевой объективно будет очень сложно, но у Лизы есть аксель и уже четверной тулуп. Еще сезончик можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но надо объективно оценивать свои силы и силы соперниц. А соперницы растут и растут. Можно, конечно, надеяться на травму у соперника, что кто-то вылетит. Алена Канышева же попала под травму, ушла в танцы. Сейчас в целом активная текучка.

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Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
Может быть, стоит менять гражданство, это выбор самих фигуристок. Я бы даже приветствовал такое. Много классных девочек и мальчиков у нас.
Евгений Плющенко

Это спорт, и надо искать возможности выступать, самореализовываться. Если есть шанс кататься за другую страну — почему нет?

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