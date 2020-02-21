Плющенко прокомментировал конфликт с Тутберидзе

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Скандал в фигурном катании разгорелся на фоне заявления Алины Загитовой, которая решила приостановить выступления на высоком уровне. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что 17-летняя фигуристка больше не вернется в большой спорт, а Плющенко не исключил того, что Загитова могла испугаться конкуренции с более юными фигуристками. В ответ команда Тутберидзе выступила с критикой Тарасовой и Плющенко.

«Я вообще не люблю это и всегда старался никого не трогать, пока меня никто не трогает. Такие обсуждения — лишнее, нужно все доказывать результатом на катке», — подчеркнул Плющенко.

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Однако обсуждение скандала в информационном поле, по его словам, оказалось «тоже неплохим».

«Люди у нас это любят, общественность взбудоражена. Да и не только у нас, во всем мире. Перевели наш диалог (с Тутберидзе. — прим. ред.) на все языки мира», — заявил спортсмен.

При этом он добавил, что в итоге «каждый сделал свои выводы».