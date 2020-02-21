Плющенко прокомментировал конфликт с Тутберидзе
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал в интервью конфликт с тренером Этери Тутберидзе.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал в интервью конфликт с тренером Этери Тутберидзе.
Скандал в фигурном катании разгорелся на фоне заявления Алины Загитовой, которая решила приостановить выступления на высоком уровне. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что 17-летняя фигуристка больше не вернется в большой спорт, а Плющенко не исключил того, что Загитова могла испугаться конкуренции с более юными фигуристками. В ответ команда Тутберидзе выступила с критикой Тарасовой и Плющенко.
«Я вообще не люблю это и всегда старался никого не трогать, пока меня никто не трогает. Такие обсуждения — лишнее, нужно все доказывать результатом на катке», — подчеркнул Плющенко.
Однако обсуждение скандала в информационном поле, по его словам, оказалось «тоже неплохим».
«Люди у нас это любят, общественность взбудоражена. Да и не только у нас, во всем мире. Перевели наш диалог (с Тутберидзе. — прим. ред.) на все языки мира», — заявил спортсмен.
При этом он добавил, что в итоге «каждый сделал свои выводы».
«В следующий раз, возможно, мы уже будем решать вопросы