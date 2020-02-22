Ученица Мишина Гулякова — чемпионка финала Кубка России. Но ее программа слабее, чем у юниорок

Источник: РИА "Новости"

В этом году финал Кубка России смотрели только истинные фанаты фигурного катания, ведь такой борьбы между Медведевой и Туктамышевой, как в прошлом году, не было. В этом сезоне на турнире в Великом Новгороде не решалось ничего. Победителям своих видов остается только надеяться, что кто-нибудь из уже отобравшихся на мировое первенство с него снимется.

В женском одиночном катании все прошло без сюрпризов. Почти.

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Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова лидировала после короткой программы. Все элементы кроме тройного лутца, на котором судьи поставили неясное ребро, были выполнены великолепно: каскад тройной флип + тройной тулуп, дупель; вращения оценены техспецом на высший уровень, дорожка — на третий.

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Произвольную программу Гулякова тоже откатала без грубых ошибок, судьи углядели только два недокрута: один на втором прыжке каскада тройной флип + тройной тулуп, второй — на другом каскаде тройной риттбергер + двойной тулуп. Но даже несмотря на эти недочеты, Гулякова смогла завоевать золото.

Ученица Евгения Рукавицына Анастасия Губанова после короткой программы проигрывала Гуляковой лишь балл. Контент у девочек похожий. Губанова также исполняла каскад тройной флип + тройной тулуп, дупель и тройной лутц. Но после произвольной отставание не уменьшилось, хотя интерпретация музыки у Губановой значительно интереснее. В прошлом году фигуристка набрала по сумме двух программ 206,22 балла, в этом — 208,81 балла. Но этого хватило только для второго места.

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В медалях также Мария Талалайкина, ученица Романа Усатова и Валентина Молотова. После первого соревновательного дня Мария была 4-й, но благодаря хорошо откатанной произвольной смогла подняться выше. Как короткую, так и произвольную программу Талалайкина прокатала чисто, но без особого драйва. Элементы выполнены безошибочно, уровни соотвествующие, но компонентная оценка слабая. Итог — 199,98 балла.

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Анастасия Тараканова начала сезон совсем неудачно: травма ноги, пропуск чемпионата и первенства России. И сейчас на финале Кубка показала свое не лучшее катание в короткой программе, заняв промежуточное последнее место, а с произвольной и вовсе снялась.

Причина снятия неизвестна, но возможно ее и нет: Тараканова просто не захотела бороться дальше.

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Кубок России. Финал. Женщины. Итоговое положение

1. Анастасия Гулякова — 213,72.

2. Анастасия Губанова — 208,81.

3. Мария Талалайкина — 199,98.

4. Валерия Шульская — 194,89.

5. Ксения Цибинова — 187,32.

6. Елизавета Нугуманова — 184,84.

7. Анна Фролова — 173,38.

Анна Робская