Ученица Мишина Гулякова — чемпионка финала Кубка России. Но ее программа слабее, чем у юниорок
Триксель на соревнованиях она пока не исполняет.
Триксель на соревнованиях она пока не исполняет.
В этом году финал Кубка России смотрели только истинные фанаты фигурного катания, ведь такой борьбы между Медведевой и Туктамышевой, как в прошлом году, не было. В этом сезоне на турнире в Великом Новгороде не решалось ничего. Победителям своих видов остается только надеяться, что
В женском одиночном катании все прошло без сюрпризов. Почти.
Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова лидировала после короткой программы. Все элементы кроме тройного лутца, на котором судьи поставили неясное ребро, были выполнены великолепно: каскад тройной флип + тройной тулуп, дупель; вращения оценены техспецом на высший уровень, дорожка — на третий.
Произвольную программу Гулякова тоже откатала без грубых ошибок, судьи углядели только два недокрута: один на втором прыжке каскада тройной флип + тройной тулуп, второй — на другом каскаде тройной риттбергер + двойной тулуп. Но даже несмотря на эти недочеты, Гулякова смогла завоевать золото.
Ученица Евгения Рукавицына Анастасия Губанова после короткой программы проигрывала Гуляковой лишь балл. Контент у девочек похожий. Губанова также исполняла каскад тройной флип + тройной тулуп, дупель и тройной лутц. Но после произвольной отставание не уменьшилось, хотя интерпретация музыки у Губановой значительно интереснее. В прошлом году фигуристка набрала по сумме двух программ 206,22 балла, в этом — 208,81 балла. Но этого хватило только для второго места.
В медалях также Мария Талалайкина, ученица Романа Усатова и Валентина Молотова. После первого соревновательного дня Мария была 4-й, но благодаря хорошо откатанной произвольной смогла подняться выше. Как короткую, так и произвольную программу Талалайкина прокатала чисто, но без особого драйва. Элементы выполнены безошибочно, уровни соотвествующие, но компонентная оценка слабая. Итог — 199,98 балла.
Анастасия Тараканова начала сезон совсем неудачно: травма ноги, пропуск чемпионата и первенства России. И сейчас на финале Кубка показала свое не лучшее катание в короткой программе, заняв промежуточное последнее место, а с произвольной и вовсе снялась.
Причина снятия неизвестна, но возможно ее и нет: Тараканова просто не захотела бороться дальше.
Кубок России. Финал. Женщины. Итоговое положение
1. Анастасия Гулякова — 213,72.
2. Анастасия Губанова — 208,81.
3. Мария Талалайкина — 199,98.
4. Валерия Шульская — 194,89.
5. Ксения Цибинова — 187,32.
6. Елизавета Нугуманова — 184,84.
7. Анна Фролова — 173,38.
Анна Робская