Аделина Сотникова рассказала, кем планирует работать в будущем

Источник: РИА "Новости"

Ранее Сотникова была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова, где ей была проведена операция. Как сообщил фигурист Евгений Плющенко, спортсменка восстанавливается и скоро сможет продолжить работу в новых ледовых шоу.

В последний раз Сотникова участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, однако об окончании карьеры не объявляла.

«Чем хочу заниматься через пять лет? Тренер. 100 процентов. Только не знаю когда, может и завтра решусь окончательно им стать», — написала в Instagram-stories Сотникова.