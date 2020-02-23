Аделина Сотникова рассказала, кем планирует работать в будущем
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала в своем
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала в своем
Ранее Сотникова была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова, где ей была проведена операция. Как сообщил фигурист Евгений Плющенко, спортсменка восстанавливается и скоро сможет продолжить работу в новых ледовых шоу.
В последний раз Сотникова участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, однако об окончании карьеры не объявляла.
«Чем хочу заниматься через пять лет? Тренер. 100 процентов. Только не знаю когда, может и завтра решусь окончательно им стать», — написала в
Сотникова завоевала золотую медаль в личном турнире на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также в активе фигуристки четыре победы на чемпионатах страны и две серебряные медали чемпионатов Европы.