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00:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аделина Сотникова рассказала, кем планирует работать в будущем

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала в своем Instagram-аккаунте о планах на будущее.

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Источник: РИА "Новости"
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Ранее Сотникова была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова, где ей была проведена операция. Как сообщил фигурист Евгений Плющенко, спортсменка восстанавливается и скоро сможет продолжить работу в новых ледовых шоу.

В последний раз Сотникова участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, однако об окончании карьеры не объявляла.

«Чем хочу заниматься через пять лет? Тренер. 100 процентов. Только не знаю когда, может и завтра решусь окончательно им стать», — написала в Instagram-stories Сотникова.

Сотникова завоевала золотую медаль в личном турнире на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также в активе фигуристки четыре победы на чемпионатах страны и две серебряные медали чемпионатов Европы.

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