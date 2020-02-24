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18Самые известные ученицы Тутберидзе
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12:31 (мск), источник: Sport24

Кихира выиграла турнир в Гааге. Она может помешать ученицам Тутберидзе занять весь подиум на ЧМ

У мужчин победил Сема Уно.

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До чемпионата мира в канадском Монреале осталось чуть меньше месяца. Почти все топовые спортсмены сейчас тренируются дома, оттачивая элементы и доводя программы до совершенства. Но это не значит, что в это время на взрослом уровне не проводится никаких соревнований.

В голландской Гааге прошел Challenge Cup. На языке болельщиков его можно назвать «первенством водокачки». Это местечковое соревнование с не очень большим числом известных фигуристов. А еще этот старт совмещен с чемпионатом Нидерландов — правда, только в танцах. Но и здесь есть на кого посмотреть.

Серебряный призер Олимпийский игр Сема Уно был хедлайнером турнира одиночников. Метания в поисках тренера плохо сказались на его выступлениях в первой половине сезона — летом он проходил стажировку у Этери Тутберидзе, потом вообще решил выступать без тренера. Но после нескольких неудачных стартов Уно все-таки понял, что такие прокаты ни к чему хорошему не приведут, и начал тренироваться под руководством Стефана Ламбьеля. На первый взгляд, решение могло показаться спорным — пока Ламбьель не особо успешен как тренер. Лидер его группы латвиец Денис Васильев хорош в компонентном плане, а вот стабильностью и наличием сложных прыжков никогда не отличался. Говорят, что Стефан даже сейчас выступал бы лучше своего ученика.

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О том, что Сема будет тренироваться у швейцарца, стало известно перед декабрьским чемпионатом Японии. И то, что произошло дальше, похоже на маленькое чудо: Сема если и не откатал на этом старте на максимум, то был почти близок к этому (учитывая все обстоятельства). Он выиграл национальный чемпионат, обогнав самого Юдзуру Ханю. В итоге Уно отобрался на чемпионат четырех континентов и чемпионат мира, но первый из этих стартов решил пропустить. Зато выступил в Гааге.

Прокат короткой программы блестящим не получился — падение с четверного тулупа с недокрутом оставило японца без каскада. Но все остальное отлично удалось: четверной флип, тройной аксель и непрыжковые элементы, которые были оценены на четвертый уровень. 91,71 — солидные баллы за такое выступление.

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Произвольная удалась больше — так Сема Уно вообще давно не катал. Из грубых ошибок только степ-аут и недокрут на четверном флипе, из-за чего не получился один из запланированных каскадов. И все. Другие элементы, включая три четверных прыжка и два тройных акселя, были исполнены на огромные плюсы. Стефан Ламбьель действительно творит чудеса: 198,7 за произвольную программу и 290,41 по сумме — это точно заявка на медаль чемпионата мира.

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Кроме Уно, в Гааге выступала еще одна звезда японской сборной — победительница финала Гран-при прошлого сезона Рика Кихира. Фигуристка второй сезон подряд перед чемпионатом мира ездит на подобные турниры. Год назад ей это не принесло пользы — на главном старте сезона спортсменка осталась только четвертой.

Короткая программа японке не совсем удалась: коронный тройной аксель был исполнен неплохо, а вот остальные прыжки подвели. Рика недавно вернула тройной лутц в свои программы, в первой половине сезона она не прыгала его из-за травмы. В Гааге лутц был сделан с плохим выездом, поэтому никаких надбавок от судей этот элемент не получил. На каскаде тройной флип + тройной тулуп фигуристка упала. В итоге Кихира получила 74,27 и лидировала с преимуществом около балла. Для спортсменки, исполняющей тройной аксель, эта оценка невелика.

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В произвольной Рика каталась прекрасно. Правда, четверной сальхов японка снова не исполняла — приземлила тройной. Значит, остается небольшая интрига, будет ли этот прыжок на чемпионате мира. Остальное было сделано — и два тройных лутца, и два тройных акселя. За произвольную Кихира набрала 156,38 балла, в сумме — 230,65. В идеале японка за две программы может набрать примерно на 10 баллов больше — столько стоит ошибка в короткой программе плюс мелкие недочеты. И это без четверного сальхова. Так что на этом старте Рика вновь показала, что на чемпионате мира она готова навязать серьезную борьбу ученицам Тутберидзе.

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