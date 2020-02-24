«С вами мы одержали много побед». Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в Instagram поздравила с днем рождения своего тренера Этери Тутберидзе.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в Instagram поздравила с днем рождения своего тренера Этери Тутберидзе.
Сегодня, 24 февраля, ей исполняется 46 лет.
— Этери Георгиевна, с днем рождения! С вами мы одержали много побед, пережили и не очень удачные старты, но вы всегда учите на своем примере, что надо идти только вперед, никогда не останавливаться, работать, быть сильной, красивой и целеустремленной! Я очень рада, что однажды судьба привела меня к вам, и с тех пор мы практически каждый день вместе! Желаю вам счастья и только новых побед, — написала Загитова.