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13:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«С вами мы одержали много побед». Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в Instagram поздравила с днем рождения своего тренера Этери Тутберидзе.

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Сегодня, 24 февраля, ей исполняется 46 лет.

— Этери Георгиевна, с днем рождения! С вами мы одержали много побед, пережили и не очень удачные старты, но вы всегда учите на своем примере, что надо идти только вперед, никогда не останавливаться, работать, быть сильной, красивой и целеустремленной! Я очень рада, что однажды судьба привела меня к вам, и с тех пор мы практически каждый день вместе! Желаю вам счастья и только новых побед, — написала Загитова.

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