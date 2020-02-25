Аделину Сотникову выписали из больницы
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выписана из больницы, сообщила РИА Новости бывший тренер спортсменки Елена Буянова.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выписана из больницы, сообщила РИА Новости бывший тренер спортсменки Елена Буянова.
«Аделину выписали из больницы. Это произошло еще в пятницу, с ней все хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — сказала Буянова по телефону.
На прошлой неделе стало известно, что 23-летняя Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова и находится в отделении первой нейрохирургии. Агент спортсменки Мария Шашина сообщила, что Сотникова перенесла серьезную операцию.