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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аделину Сотникову выписали из больницы

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выписана из больницы, сообщила РИА Новости бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

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Источник: РИА "Новости"

«Аделину выписали из больницы. Это произошло еще в пятницу, с ней все хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — сказала Буянова по телефону.

На прошлой неделе стало известно, что 23-летняя Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова и находится в отделении первой нейрохирургии. Агент спортсменки Мария Шашина сообщила, что Сотникова перенесла серьезную операцию.

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