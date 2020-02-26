Российские фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры

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«Как бы нам ни хотелось с Сашей радовать вас своими выступлениями, но жизненные обстоятельства складываются иначе. Возможно, это к лучшему. Если бы меня спросили, хочу ли я пройти этот спортивный путь еще раз, я бы не задумываясь сказала: “Да, хочу”. Потому что это была бы возможность снова встретить тех людей, которые помогали нам, почувствовать вашу энергетику, уважаемые болельщики. Еще раз порадовать наших родных и близких», — сказала Забияко.

«К сожалению, приходится прощаться с вами, — сказал Энберт. — Это был сложный путь, спорт заставляет учиться справляться с проблемами, трудностями, в начале кажется, что самое главное — это медали и титулы, гоняешься за ними. И только когда завершаешь, понимаешь, что самое важное — тот путь, который ты прошел, кем ты стал. Я счастлив, что вокруг меня люди, которые сделали меня тем, кто я есть, спасибо всем, кто был рядом, учил и наставлял, это было здорово».

Забияко выступала с Энбертом с 2015 года. 30-летний Энберт и 25-летняя Забияко являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2019 году они стали бронзовыми призерами личного и командного чемпионатов мира, также в активе спортсменов бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года. На чемпионате России в 2018 году пара заняла второе место, а на двух предыдущих национальных первенствах фигуристы завоевали бронзовые награды.