Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным

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Ранее спортсменка сообщала, что состоит в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда “черная кошка пробежала”. Просто так сложились обстоятельства», — рассказала Туктамышева в интервью изданию «Аргументы и факты».