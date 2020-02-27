Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что «ее сердце теперь свободно».
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что «ее сердце теперь свободно».
Ранее спортсменка сообщала, что состоит в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным.
«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда “черная кошка пробежала”. Просто так сложились обстоятельства», — рассказала Туктамышева в интервью изданию «Аргументы и факты».
На минувшем чемпионате России по фигурному катанию Туктамышева заняла четвертое место и не смогла отобраться в состав сборной на чемпионаты Европы и мира.