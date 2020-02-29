Чемпионат мира по фигурному катанию не будет отменен из-за коронавируса

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Анже
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Реймс
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Ливерпуль
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Сельта
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
11
Хоккей. НХЛ
1.03
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Челси
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Боруссия М
23
Хоккей. НХЛ
1.03
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
1.03
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
1.03
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Спартак
02
Хоккей. НХЛ
1.03
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
1.03
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
1.03
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Леванте
30
Хоккей. НХЛ
1.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
11
Хоккей. НХЛ
1.03
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
22:07 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по фигурному катанию не будет отменен из-за коронавируса

ТАСС, 29 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривает вариант отмены или переноса соревнований из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Все соревнования сезона-2019/20 будут проведены по запланированному графику. ISU пристально следит за развитием ситуации с коронавирусом и будет следовать всем инструкциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и компетентных местных органов власти», — говорится в заявлении ISU.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 16—22 марта в канадском Монреале, юниорский чемпионат мира — 2—8 марта в Таллине. Также состоится ряд юниорских Гран-при.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
Читайте также
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
«Урал» 4 года даже не мог забить ЦСКА, а теперь чуть не победил
«Зенит» без Дзюбы был не очень. Не помогло даже удаление Семина
Россиянки проигрывают по полторы минуты 60-му номеру Кубка мира
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
Большунов вернулся на подиум после неудачи в «Ски Туре»
Драчев: IBU идет на контакт по делу Логинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь