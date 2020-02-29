Чемпионат мира по фигурному катанию не будет отменен из-за коронавируса
ТАСС, 29 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривает вариант отмены или переноса соревнований
ТАСС, 29 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривает вариант отмены или переноса соревнований
«Все соревнования сезона-2019/20 будут проведены по запланированному графику. ISU пристально следит за развитием ситуации с коронавирусом и будет следовать всем инструкциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и компетентных местных органов власти», — говорится в заявлении ISU.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.