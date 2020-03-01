Тарасова: Мне даже жаль Роднину, когда я ее слышу. Ведь именно со мной она стала великой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношении к трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношении к трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.
«Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой. Я забирала из роддома ее ребенка, находила для нее музыку, чтобы Ира сразу после рождения сына привыкала к мысли, что вернется и снова будет выигрывать.
Если человек не помнит и не ценит таких вещей, почему я должна по этому поводу расстраиваться? Не хочу даже думать об этом. К тому же я никогда не рассчитывала на благодарность. В тот год, когда Роднина стала у меня чемпионкой мира, в танцах победили Ира Моисеева и Андрей Миненков — пара, которую я растила много лет. Их победа была для меня в тысячу раз важнее, — приводятся слова Тарасовой на сайте Елены Вайцеховской.