Тарасова: Очень жаль, что столько лет меня не использовали по назначению

«Чего мне больше всего не хватает в жизни? Работы. Я прежде всего линейный тренер. Мне Тамара Москвина недавно сказала: «Таня, не говори ты уже ради бога, что у тебя нет катка». А почему я не должна об этом говорить? Да, я не могу уже работать так, как работала когда-то, но я хочу иметь возможность прийти на лед и заниматься любимым делом — учить тренеров, помогать спортсменам.

Мне в феврале исполнится 73, и всю свою сознательную жизнь я прожила с тем, что утром человек должен встать с кровати и пойти на работу. Если ты не понимаешь, куда и зачем тебе идти, зачем ты проснулся? Сейчас я уже без внутренней боли об этом говорю. Просто очень жаль, что столько лет меня не использовали по назначению. Сидеть перед микрофоном — это не мое назначение. Поэтому, наверное, многие и сердятся, что я занимаюсь не своим делом, пусть даже получаю за это какие-то призы, — приводит слова Тарасовой сайт олимпийской чемпионки по прыжкам в воду, спортивной журналистки Елены Вайцеховской.