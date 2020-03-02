Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.
«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, — сказала Сотникова. — Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт».
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Сотникова занималась в школе московского ЦСКА с 2004 по 2017 годы под руководством тренера Елены Буяновой, в сезоне-2007/08 она дебютировала на первенстве России среди юниоров, заняв 10-е место, а уже через год выиграла турнир.
Кроме того, в 2008 году она в возрасте 12 лет приняла участие в первом для себя взрослом чемпионате России, который проходил в Казани. На том турнире она завоевала золотую медаль, став лишь второй фигуристкой в истории национальных чемпионатов России и СССР, кому удавалось выиграть турнир в 12-летнем возрасте. Первой была ее тренер Буянова (в девичестве — Водорезова), которой это достижение покорилось в сезоне-1975/76.
Из-за возрастных ограничений она не была включена в состав национальной команды на главные старты сезона. Она впервые приняла участие в международных юниорских соревнованиях в сезоне-2010/11, победив на двух этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате мира среди юниоров. Помимо этого, она вновь завоевала золото взрослого чемпионата России. В следующем сезоне она дебютировала во взрослой серии Гран-при (два третьих места на этапах не позволили ей отобраться в финал), стала третьей на юниорском первенстве мира и второй на зимних юношеских Играх, добавив к этому третью золотую медаль национального чемпионата.
Сезон-2012/13 ознаменовался полноценным переходом Сотниковой на взрослый уровень. Ее результаты заметно снизились, единственная золотая медаль была завоевана ею на турнире категории Б «Золотой конек Загреба».
Вместе с тем она заняла третье и пятое места на этапах Гран-при, вновь оставшись без финала, заняла третье место на чемпионате России, второе — на чемпионате Европы и девятое — на взрослом чемпионате мира.
Победа на Олимпийских играх
Перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи основной фавориткой считалась Юлия Липницкая, которой в сезоне-2013/14 было 15 лет. Она выиграла чемпионат Европы, два этапа Гран-при и стала второй в финале серии и чемпионате мира, уступив лишь японке Мао Асаде, в арсенале которой присутствовал на тот момент самый сложный прыжок из тех, что удавались женщинам на взрослом уровне, — тройной аксель. Сотникова же после двух вторых мест на этапах серии Гран-при впервые в карьере квалифицировалась в финал, где стала предпоследней (пятой). Несмотря на то, что после четвертого в карьере золота чемпионата России (лишь две фигуристки в истории выигрывали турнир чаще — Мария Бутырская и Ирина Слуцкая) она была номинальным лидером сборной, эксперты прогнозировали ей место за Липницкой, и это мнение нашло подтверждение на предолимпийском чемпионате Европы, где Сотникова стала второй.
В победном для сборной России командном турнире сочинской Олимпиады вместо Сотниковой выступила Липницкая. Однако в личном турнире соперница подопечной Буяновой допустила падения в короткой и произвольной программах, выбыв из борьбы за золото. Сотникова практически безошибочно исполнила на тот момент одни из самых сложных программ среди женщин, значительно улучшив личные рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений. Это позволило ей победить одну из фавориток турнира южнокореянку Ким Ён А, у которой в активе уже было золото Олимпиады-2010, и стать первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.
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После победы на домашней Олимпиаде Сотникова подверглась жесткой критике со стороны южнокорейских болельщиков. Параллельно с этим разгорелся судейский скандал, суть которого сводилась к обвинениям в нечестной победе россиянки над Ким Ён А, однако доказательств этой теории предъявлено не было. Следующий сезон стал последним для Сотниковой на любительском уровне — она стала третьей на этапе Гран-при в Москве, второй — на турнире категории Б «Мордовские узоры», а также шестой — на чемпионате России. В 2017 году она прекратила сотрудничество с Буяновой и перешла в группу к Евгению Плющенко, однако к соревнованиям вернуться так и не смогла.
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