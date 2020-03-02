Тарасова обратилась к завершившей карьеру олимпийской чемпионке Сотниковой

«Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась… Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ», — написала Тарасова в инстаграме.