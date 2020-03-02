Тарасова обратилась к завершившей карьеру олимпийской чемпионке Сотниковой
Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова опубликовала обращение к российской фигуристке Аделине Сотниковой.
Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова опубликовала обращение к российской фигуристке Аделине Сотниковой.
Сегодня, 2 марта, 23-летняя спортсменка объявила об уходе из профессионального спорта по состоянию здоровья.
«Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась… Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ», — написала Тарасова в инстаграме.
Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Она стала первой советской и российской фигуристкой, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в женском одиночном катании. Аделина также является двукратным серебряным призером чемпионата Европы.