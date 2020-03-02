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19:39 (мск), источник: Sport24

Тарасова обратилась к завершившей карьеру олимпийской чемпионке Сотниковой

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова опубликовала обращение к российской фигуристке Аделине Сотниковой.

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Источник: Sport24

Сегодня, 2 марта, 23-летняя спортсменка объявила об уходе из профессионального спорта по состоянию здоровья.

«Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась… Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ», — написала Тарасова в инстаграме.

Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Она стала первой советской и российской фигуристкой, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в женском одиночном катании. Аделина также является двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

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