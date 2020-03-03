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14:26 (мск), источник: Sport24

Медведева: Ментальное здоровье — огромная часть моей жизни. Часто у меня есть проблемы с этим

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на семинаре по фигурному катанию в Мексике рассказала о самом сложном периоде в жизни и психологических проблемах.

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«Какой был самый сложный момент в жизни? Я думаю, это было время после Олимпиады. Мне нужно было изменить свою жизнь. Это было очень трудное решение. Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя. Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить. И я восстанавливалась после травмы, поэтому не каталась около 5 месяцев, это много. Это была самая трудная часть моей жизни в целом, но она очень много значила для меня, потому что теперь я говорю: “Да, я сильная”. Если честно, ментальное здоровье — это огромная часть моей жизни. Часто у меня есть проблемы с этим. Я не буду говорить об этом публично, но у меня есть некоторые проблемы. Как и многие спортсмены, иногда я думаю “Что, если я не смогу? Что, если я упаду?” и это абсолютно не здоровая вещь. Единственная вещь, которую я говорю себе, что я хороша в этом, я прыгаю тройные почти 10 лет. За эти 10 лет я делала эти прыжки тысячи раз, почему я не смогу делать это сейчас? Это помогает мне. Иногда тебе не нужно никому ничего доказывать, ты должен доказать это самому себе. Это самый тяжелый путь», — сказала Медведева.

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