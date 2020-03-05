Белорусский фигурист Александр Лебедев квалифицировался в произвольную программу ЧМ среди юниоров

По итогам короткой программы Александр Лебедев занял 19-е место, заработав от судей оценку 66,12 балла. Лидерство после первого соревновательного дня в стартах одиночников захватил японец Юма Кагияма (85,82). Россиянин Андрей Мозалев занял второе место (84,31). Замыкает тройку сильнейших Эндрю Торгашев из США (81,50).

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит в Таллине с 4 по 7 марта. В состязаниях принимают участие более 200 спортсменов из 45 стран.