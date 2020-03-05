Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
25
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Йокерит
Футбол. Кубок России
19:30
Химки
Торпедо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Футбол. Кубок России
4.03
Спартак
ЦСКА
32
Хоккей. КХЛ
4.03
ЦСКА
Торпедо
30
Хоккей. КХЛ
4.03
ХК Динамо
Спартак
43
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
17Лидер начал с нулей
00:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский фигурист Александр Лебедев квалифицировался в произвольную программу ЧМ среди юниоров

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фигурист Александр Лебедев квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира среди юниоров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

По итогам короткой программы Александр Лебедев занял 19-е место, заработав от судей оценку 66,12 балла. Лидерство после первого соревновательного дня в стартах одиночников захватил японец Юма Кагияма (85,82). Россиянин Андрей Мозалев занял второе место (84,31). Замыкает тройку сильнейших Эндрю Торгашев из США (81,50).

Имя обладателя золотой медали состязаний в мужском одиночном катании станет известно 6 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит в Таллине с 4 по 7 марта. В состязаниях принимают участие более 200 спортсменов из 45 стран.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Мама подарила дочке кролика, а он вырос до гигантских размеров - видео
«Спартак» — ЦСКА: 120 минут и решающий гол в меньшинстве
«Зенит» обыграл «Ахмат» в четвертьфинале Кубка России
Гончаренко грубо отмахнулся от Тедеско после матча (видео)
МОК предоставил подтверждение подлинности подписей Родченкова
«Динамо» во второй раз обыграло «Спартак» в серии плей-офф КХЛ
Федун: Судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Семак высказался о скандале с болельщиками в матче с «Ахматом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь