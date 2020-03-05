Русские пары с огромным отрывом лидируют на юниорском ЧМ. В Таллине у нас нет конкурентов
Панфилова/Рылов — лидеры.
Панфилова/Рылов — лидеры.
Сегодня в Таллине стартовал чемпионат мира среди юниоров. Закрывали соревновательный день спортивные пары. Три российских дуэта с личными рекордами заняли весь промежуточный пьедестал. Вообще, в международном юниорском парном катании застой: только наши дуэты преодолели порог в 70 баллов. Ближайшие преследователи Анника Хокке и Роберт Кункель получили за свой прокат 63,57 балла.
Промежуточное золото взяли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Ребята просто сногсшибательны, очаровательны, а главное — стабильны в этом сезоне. Сегодня была ошибка на тодесе — не додержали, отсюда лишь второй уровень. К остальному не придраться: подкрутка в стратосферу на четвертый уровень, выброс, за который ни один судья не поставил GOE меньше +3, вращение, дорожка шагов, поддержка — все на четвертые уровни. За прокат они получили 73,71 балла.
На втором месте с отставанием Ксения Ахантьева и Валерий Колесов — 70,44 балла. Их короткая поставлена под саундтрек к фильму «Интерстеллар». Ребята сделали подкрут на третий уровень, зато все остальные элементы — на четвертый. Прыжки также были хороши. В итоге все решили GOE и компоненты.
На третьем месте расположились Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, которые проводят свой первый совместный международный сезон. До виртуального серебра не хватило совсем немного, за короткую они получили 70,16 балла. Как и Ахантьева с Колесовым, они выполнили все элементы, кроме подкрута, на четвертые уровни. Все решили сотые. Хочется отметить их программу, поставленную под «Senza Parole». Получилась очень красивая постановка, с которой можно смело покорять самые серьезные турниры. И сами ребята в ней очень органичны, такое осознанное катание у юниоров можно встретить нечасто.
Самое интересное будет в произвольной программе, которая состоится уже завтра. Судьба золота, скорее всего, предопределена. Панфиловой и Рылову надо совершить
Валерия Москвина