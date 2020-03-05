Русские пары с огромным отрывом лидируют на юниорском ЧМ. В Таллине у нас нет конкурентов

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Таллине стартовал чемпионат мира среди юниоров. Закрывали соревновательный день спортивные пары. Три российских дуэта с личными рекордами заняли весь промежуточный пьедестал. Вообще, в международном юниорском парном катании застой: только наши дуэты преодолели порог в 70 баллов. Ближайшие преследователи Анника Хокке и Роберт Кункель получили за свой прокат 63,57 балла.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Промежуточное золото взяли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Ребята просто сногсшибательны, очаровательны, а главное — стабильны в этом сезоне. Сегодня была ошибка на тодесе — не додержали, отсюда лишь второй уровень. К остальному не придраться: подкрутка в стратосферу на четвертый уровень, выброс, за который ни один судья не поставил GOE меньше +3, вращение, дорожка шагов, поддержка — все на четвертые уровни. За прокат они получили 73,71 балла.

Первый канал

На втором месте с отставанием Ксения Ахантьева и Валерий Колесов — 70,44 балла. Их короткая поставлена под саундтрек к фильму «Интерстеллар». Ребята сделали подкрут на третий уровень, зато все остальные элементы — на четвертый. Прыжки также были хороши. В итоге все решили GOE и компоненты.

Первый канал

На третьем месте расположились Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, которые проводят свой первый совместный международный сезон. До виртуального серебра не хватило совсем немного, за короткую они получили 70,16 балла. Как и Ахантьева с Колесовым, они выполнили все элементы, кроме подкрута, на четвертые уровни. Все решили сотые. Хочется отметить их программу, поставленную под «Senza Parole». Получилась очень красивая постановка, с которой можно смело покорять самые серьезные турниры. И сами ребята в ней очень органичны, такое осознанное катание у юниоров можно встретить нечасто.

Первый канал

Самое интересное будет в произвольной программе, которая состоится уже завтра. Судьба золота, скорее всего, предопределена. Панфиловой и Рылову надо совершить какую-то уйму ошибок, чтобы подпустить к себе соперников, их «сизн бест» за произволку минимум на 10 баллов больше, чем у остальных. А Артемьева и Назарычев поборются с Ахантьевой и Колесовым: рекорды за произвольную отличаются лишь на балл, а в короткой их разделяют совсем крохи. С серебром уедут те, у кого нервы крепче.

Валерия Москвина