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09:56 (мск), источник: Sport24

Русские пары с огромным отрывом лидируют на юниорском ЧМ. В Таллине у нас нет конкурентов

Панфилова/Рылов — лидеры.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Таллине стартовал чемпионат мира среди юниоров. Закрывали соревновательный день спортивные пары. Три российских дуэта с личными рекордами заняли весь промежуточный пьедестал. Вообще, в международном юниорском парном катании застой: только наши дуэты преодолели порог в 70 баллов. Ближайшие преследователи Анника Хокке и Роберт Кункель получили за свой прокат 63,57 балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Промежуточное золото взяли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Ребята просто сногсшибательны, очаровательны, а главное — стабильны в этом сезоне. Сегодня была ошибка на тодесе — не додержали, отсюда лишь второй уровень. К остальному не придраться: подкрутка в стратосферу на четвертый уровень, выброс, за который ни один судья не поставил GOE меньше +3, вращение, дорожка шагов, поддержка — все на четвертые уровни. За прокат они получили 73,71 балла.

Первый канал

На втором месте с отставанием Ксения Ахантьева и Валерий Колесов — 70,44 балла. Их короткая поставлена под саундтрек к фильму «Интерстеллар». Ребята сделали подкрут на третий уровень, зато все остальные элементы — на четвертый. Прыжки также были хороши. В итоге все решили GOE и компоненты.

Первый канал

На третьем месте расположились Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, которые проводят свой первый совместный международный сезон. До виртуального серебра не хватило совсем немного, за короткую они получили 70,16 балла. Как и Ахантьева с Колесовым, они выполнили все элементы, кроме подкрута, на четвертые уровни. Все решили сотые. Хочется отметить их программу, поставленную под «Senza Parole». Получилась очень красивая постановка, с которой можно смело покорять самые серьезные турниры. И сами ребята в ней очень органичны, такое осознанное катание у юниоров можно встретить нечасто.

Первый канал

Самое интересное будет в произвольной программе, которая состоится уже завтра. Судьба золота, скорее всего, предопределена. Панфиловой и Рылову надо совершить какую-то уйму ошибок, чтобы подпустить к себе соперников, их «сизн бест» за произволку минимум на 10 баллов больше, чем у остальных. А Артемьева и Назарычев поборются с Ахантьевой и Колесовым: рекорды за произвольную отличаются лишь на балл, а в короткой их разделяют совсем крохи. С серебром уедут те, у кого нервы крепче.

Валерия Москвина

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