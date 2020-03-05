Шанаева и Нарижный лидируют после ритм-танца на юниорском ЧМ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный захватили лидерство после
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный захватили лидерство после
Шанаева и Нарижный получили за свое выступление 70,03 балла. На второй строчке расположились Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия, 69,98 балла), замыкает тройку лучших американская пара Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (68,27).
Другие российские дуэты Арина Ушакова/Максим Некрасов (66,97) и Диана Дэвис/Глеб Смолкин (66,53) занимают четвертое и пятое места.
Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу.