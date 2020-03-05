Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Кубок России
5.03
Химки
Торпедо М
51
Хоккей. КХЛ
5.03
Витязь
СКА
06
Хоккей. КХЛ
5.03
Локомотив
Йокерит
03
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
5.03
Металлург Мг
Барыс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
5.03
Салават Юлаев
Авангард
63
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
18«Реал» выиграл класико
5 марта, источник: Спорт-Экспресс

Успех дочери Тутберидзе, настрой Валиевой и Куракова против наркотиков. Как прошел второй день ЮЧМ

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным обновила лучший результат сезона на чемпионате мира среди юниоров, а Камила Валиева и Алиса Лью узнали свои стартовые номера в короткой программе.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Юниорский чемпионат мира
Танцы. Ритм-танец

1. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 70,03
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 69,98
3. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 68,27
4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 66,97
5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 66,53.

Пары. Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) — 73,71
2. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) — 70,44
3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) — 70,26.

Юниорскому танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин можно быть благодарными, как минимум, за одну вещь. Рядом с ними величественная и строгая Этери Тутберидзе превращается в обычную маму фигуристки, живо переживающую из-за всего, что происходит с ее дочерью. В Саранске на юниорском первенстве страны в объектив телекамер попал милейший момент, где Тутберидзе слегка припудривает Глеба перед выступлением, а позже внимательно следит за их прокатом. Не стал исключением и второй соревновательный день чемпионата мира среди юниоров, свободный от выступлений одиночников, что позволило Тутберидзе внимательно наблюдать за разминкой Дианы и ее партнера в холле арены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без скидок на акклиматизацию

Серьезная поддержка плюс упорная работа с фигуристами команды Игоря Шпильбанда принесла свои плоды. Дэвис/Смолкин обновили лучший результат сезона, получив за ритм-танец 66,53 балла на дебютном чемпионате. Этот результат позволил им удерживать лидерство до выхода на лед сильнейшей разминки, а в итоге стал пятым.

— Мы знали, что судьи хотели увидеть от нас более глубокие ребра и постарались показать их в программе, подвел итог их выступлению Смолкин. — Тренеры нами очень довольны по сравнению с юниорским первенством страны. Откуда прогресс? Наша команда знает, как с нами работать. А на акклиматизацию не обращаем внимания, не одни мы такие, из-за океана прилетают и канадцы с американцами. Просто это никого не волнует, зрителей уж точно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидерский шарм Валиевой и Усачевой

А практически параллельно с выступлением Дианы и Глеба проходила жеребьевка короткой программы девушек. Камила Валиева и Дарья Усачева, которые соперничают на льду, а в жизни душевно и весело общаются, не стали тушеваться и заняли место в первом ряду. К ним скромно примкнула и участница юниорского финала «Гран-при» кореянка Хаен Ли, которая постоянно смущалась, когда к Дарье и Камиле периодически обращались с просьбой о фото. А позже пришла и третья ученица Тутберидзе — Майя Хромых.

Лаура Липецки наблюдала за своей подопечной Алисой Лью поодаль, но вежливо отказалась от каких-либо комментариев: «Все после окончания соревнований». А новоиспеченная представительница сборной Украины Анастасия Шаботова на просьбу о комментарии только испуганно покивала головой и ответила: «Мне нужно уточнить».

Во время загрузки произошла ошибка.

Куракова против марихуаны

При этом 17-летняя ученица Брайана Орсера Екатерина Куракова, которая таже примет участие и во взрослом чемпионате мира, традиционно была в приподнятом настроении. — С самого начала сезона поставила себе цель попасть на два чемпионата мира, — рассказала Куракова, представляющая Польшу. — Вместе с тренерами нас из Крикет клаба в Таллин приехало 16 человек — 6 тренеров и 10 спортсменов. Только Трейси Уилсон осталась на хозяйстве в Торонто. С Женей Медведевой во время моих приездов-уездов пересеклись и она мне подарила пудру. Спасибо, Женя! (смеется).

По сравнении с чемпионатом Европы здесь совершенно особенная атмосфера — многие еще совсем дети, приехали на свой первый чемпионат и им все-все очень интересно. Плюс ко всему много русскоговорящих девчонок, со многими мы вместе тренировались. С Камилой Валиевой несколько лет были в одной группе у Натальи Дубинской, помню как я помогала ей учить лутц, с той же Настей Шаботовой тоже тренировались вместе.

— Ваш рассказ про запах марихуаны в подъездах Торонто впечатлил многих…

— Я же не открыла Америку, об этом все знали. Мама правда сказала: «Ну чего ты там наговорила такого?» А что, если это правда? Но я никогда не стану пробовать — это же глупости, допинг и конец карьеры. А я ведь уже прошла такой путь… Считаю, что человек не может опускаться до такого. Нужны эмоции — пойди и спрыгни с парашютом! Нужен адреналин — иди и выступай! А с марихуаной можно даже потерять свою жизнь и не понять этого!

Короткую программу на турнире девушки покажут 6 марта, Усачева выйдет на лед в 16.04, Хромых — в 16.16, Валиева — в 17.09, Лью — в 17.28 (по московскому времени).

Читайте также
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Доскакали до полуфинала Кубка России: как «Спартак» обыграл ЦСКА
Российские пары заняли первые три места на юниорском ЧМ
«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Главный камбэк плей-офф КХЛ. «Салават» превратил 0:2 в 6:3
В «Тоттенхэме» полыхает: Дайер пошел драться с фанатом «шпор»
Слепцова подала апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации
Драчев: Тихонов и Васильев фигурируют в деле Логинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь