Успех дочери Тутберидзе, настрой Валиевой и Куракова против наркотиков. Как прошел второй день ЮЧМ

Юниорский чемпионат мира
Танцы. Ритм-танец
1. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 70,03
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 69,98
3. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 68,27
4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 66,97
5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 66,53.
1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) — 73,71
2. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) — 70,44
3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) — 70,26.
Юниорскому танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин можно быть благодарными, как минимум, за одну вещь. Рядом с ними величественная и строгая Этери Тутберидзе превращается в обычную маму фигуристки, живо переживающую из-за всего, что происходит с ее дочерью. В Саранске на юниорском первенстве страны в объектив телекамер попал милейший момент, где Тутберидзе слегка припудривает Глеба перед выступлением, а позже внимательно следит за их прокатом. Не стал исключением и второй соревновательный день чемпионата мира среди юниоров, свободный от выступлений одиночников, что позволило Тутберидзе внимательно наблюдать за разминкой Дианы и ее партнера в холле арены.
Во время загрузки произошла ошибка.
Без скидок на акклиматизацию
Серьезная поддержка плюс упорная работа с фигуристами команды Игоря Шпильбанда принесла свои плоды. Дэвис/Смолкин обновили лучший результат сезона, получив за ритм-танец 66,53 балла на дебютном чемпионате. Этот результат позволил им удерживать лидерство до выхода на лед сильнейшей разминки, а в итоге стал пятым.
— Мы знали, что судьи хотели увидеть от нас более глубокие ребра и постарались показать их в программе, подвел итог их выступлению Смолкин. — Тренеры нами очень довольны по сравнению с юниорским первенством страны. Откуда прогресс? Наша команда знает, как с нами работать. А на акклиматизацию не обращаем внимания, не одни мы такие, из-за океана прилетают и канадцы с американцами. Просто это никого не волнует, зрителей уж точно.
Во время загрузки произошла ошибка.
Лидерский шарм Валиевой и Усачевой
А практически параллельно с выступлением Дианы и Глеба проходила жеребьевка короткой программы девушек. Камила Валиева и Дарья Усачева, которые соперничают на льду, а в жизни душевно и весело общаются, не стали тушеваться и заняли место в первом ряду. К ним скромно примкнула и участница юниорского финала «Гран-при» кореянка Хаен Ли, которая постоянно смущалась, когда к Дарье и Камиле периодически обращались с просьбой о фото. А позже пришла и третья ученица Тутберидзе — Майя Хромых.
Лаура Липецки наблюдала за своей подопечной Алисой Лью поодаль, но вежливо отказалась от каких-либо комментариев: «Все после окончания соревнований». А новоиспеченная представительница сборной Украины Анастасия Шаботова на просьбу о комментарии только испуганно покивала головой и ответила: «Мне нужно уточнить».
Во время загрузки произошла ошибка.
Куракова против марихуаны
При этом 17-летняя ученица Брайана Орсера Екатерина Куракова, которая таже примет участие и во взрослом чемпионате мира, традиционно была в приподнятом настроении. — С самого начала сезона поставила себе цель попасть на два чемпионата мира, — рассказала Куракова, представляющая Польшу. — Вместе с тренерами нас из Крикет клаба в Таллин приехало 16 человек — 6 тренеров и 10 спортсменов. Только Трейси Уилсон осталась на хозяйстве в Торонто. С Женей Медведевой во время моих приездов-уездов пересеклись и она мне подарила пудру. Спасибо, Женя! (смеется).
По сравнении с чемпионатом Европы здесь совершенно особенная атмосфера — многие еще совсем дети, приехали на свой первый чемпионат и им все-все очень интересно. Плюс ко всему много русскоговорящих девчонок, со многими мы вместе тренировались. С Камилой Валиевой несколько лет были в одной группе у Натальи Дубинской, помню как я помогала ей учить лутц, с той же Настей Шаботовой тоже тренировались вместе.
— Ваш рассказ про запах марихуаны в подъездах Торонто впечатлил многих…
— Я же не открыла Америку, об этом все знали. Мама правда сказала: «Ну чего ты там наговорила такого?» А что, если это правда? Но я никогда не стану пробовать — это же глупости, допинг и конец карьеры. А я ведь уже прошла такой путь… Считаю, что человек не может опускаться до такого. Нужны эмоции — пойди и спрыгни с парашютом! Нужен адреналин — иди и выступай! А с марихуаной можно даже потерять свою жизнь и не понять этого!
Короткую программу на турнире девушки покажут 6 марта, Усачева выйдет на лед в 16.04, Хромых — в 16.16, Валиева — в 17.09, Лью — в 17.28 (по московскому времени).