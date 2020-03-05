Панфилова и Рылов победили в турнире спортивных пар на юниорском ЧМ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото в турнире спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото в турнире спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
Панфилова и Рылов по итогам короткой и произвольной программ набрали 195,96 балла.
Второе и третье места заняли другие российские дуэты Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (174,85) и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (171,18).
Соревновательная программа чемпионата мира в Таллине завершится в субботу.