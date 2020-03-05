Панфилова и Рылов победили в турнире спортивных пар на юниорском ЧМ

Панфилова и Рылов победили в турнире спортивных пар на юниорском ЧМ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото в турнире спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.