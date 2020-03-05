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5 марта, источник: Спорт РИА Новости

Панфилова и Рылов победили в турнире спортивных пар на юниорском ЧМ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото в турнире спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

Панфилова и Рылов по итогам короткой и произвольной программ набрали 195,96 балла.

Второе и третье места заняли другие российские дуэты Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (174,85) и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (171,18).

Соревновательная программа чемпионата мира в Таллине завершится в субботу.

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