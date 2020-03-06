Новые юниорки Тутберидзе: похоже, они вырастут даже сильнее Косторной, Трусовой и Щербаковой
Валиева, Усачева и Хромых стартуют на ЮЧМ.
Валиева, Усачева и Хромых стартуют на ЮЧМ.
На юниорском чемпионате мира в Таллине наступает время девушек.
В фокусе снова команда Этери Тутберидзе с тройкой фигуристок — Камилой Валиевой, Дарьей Усачевой и Майей Хромых.
Их противостояние с американкой Алисой Лью, бывшими россиянками Екатериной Кураковой и Анастасией Шаботовой, а еще привычной толпой кореянок и японок — важная интрига турнира. Кто забыл — из 9 последних чемпионатов наши фигуристки выиграли 8 — только в 2016-м сильнее оказалась Марин Хонда.
Но юниорский ЧМ-2020 открывает сюжет глобального поиска сильнейшей молодой фигуристки на планете. Главный вопрос: какое будущее у нового поколения, которым выходить во взрослые в олимпийский год? И Таллин-2020 — первая глава большой истории, которая затянет нас на пару ближайших сезонов.
А уместно ли вообще сравнивать Валиеву, Усачеву и Хромых с нынешними звездами — Трусовой, Щербаковой и Косторной, которые два последних года доминировали в юниорах, а теперь собирают титулы по взрослым?
Давайте разбираться.
1. Хромых, Усачевой и Валиевой всего по 13 лет — это означает запрет на выступления среди взрослых не только в этом, но и в следующем сезоне.
Суровое ограничение — ведь их дебют на взрослом уровне совпадет с олимпийским сезоном-2021/22.
Осенью 2021-го у них будет лишь несколько месяцев, чтобы пробиться в основу, заработать имя и авторитет у судей. Два года назад это не помешало стать олимпийской чемпионкой Алине Загитовой, но сейчас в нашем женском катании совсем иная обстановка.
По сути, рядом с ними оказались только Алина Загитова — как выяснилось, испытывающая сложности с мотивацией, плюс Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, переживающие нелегкие времена.
Через два года против сегодняшних юниорок будут Трусова, Щербакова и Косторная (пусть и в максимально непредсказуемом сейчас состоянии), а еще, возможно, вернувшаяся на лед Загитова и несколько ровесниц Валиевой, Усачевой и Хромых, фамилии которых уже на слуху.
3. Новая тройка Тутберидзе тоже активно усложняет программы, но ультрапрыжки вставляет осторожно. Четверной тулуп сольно и в каскаде прыгает Валиева (его, кстати, нет в предварительной заявке контента на ЮЧМ, но по сезону были 4 успешных попытки из 5), Хромых на юниорском чемпионате России пробовала четверной сальхов (падение), а самый сложный элемент в арсенале Усачевой пока — каскад из тройных лутца и сальхова через ойлер.
Сравнивать их с Трусовой, Косторной и Щербаковой правильнее по сезону-2017/18 — за два года до выхода в юниоры. ТЩК тогда тоже только учились: Трусова неаккуратно пробовала четверные сальхов и тулуп (4 неудачи из 5), Щербакова восстанавливалась после травмы и не прыгала четверные вообще, а Косторная только разучивала тройной аксель.
Понятно, что будущее Валиевой, Хромых и Усачевой зависит от темпа, с которым они будут прогрессировать, но стартовая площадка у них максимально удобная — не хуже той, с которой запускали Трусову, Косторную и Щербакову.
4. Еще одна удивительная деталь — компоненты. Косторная всегда считалась фигуристкой со второй
И этот чемпионат — отличный повод проверить их возможности. А еще — немного заглянуть в будущее. На 2 года вперед.
Алексей Авдохин