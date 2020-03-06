Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Б
10
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
20
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
41
Футбол. Зарубежный
22:00
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
09:21 (мск), источник: Sports.Ru

Новые юниорки Тутберидзе: похоже, они вырастут даже сильнее Косторной, Трусовой и Щербаковой

Валиева, Усачева и Хромых стартуют на ЮЧМ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На юниорском чемпионате мира в Таллине наступает время девушек.

В фокусе снова команда Этери Тутберидзе с тройкой фигуристок — Камилой Валиевой, Дарьей Усачевой и Майей Хромых.

Их противостояние с американкой Алисой Лью, бывшими россиянками Екатериной Кураковой и Анастасией Шаботовой, а еще привычной толпой кореянок и японок — важная интрига турнира. Кто забыл — из 9 последних чемпионатов наши фигуристки выиграли 8 — только в 2016-м сильнее оказалась Марин Хонда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но юниорский ЧМ-2020 открывает сюжет глобального поиска сильнейшей молодой фигуристки на планете. Главный вопрос: какое будущее у нового поколения, которым выходить во взрослые в олимпийский год? И Таллин-2020 — первая глава большой истории, которая затянет нас на пару ближайших сезонов.

А уместно ли вообще сравнивать Валиеву, Усачеву и Хромых с нынешними звездами — Трусовой, Щербаковой и Косторной, которые два последних года доминировали в юниорах, а теперь собирают титулы по взрослым?

Читайте также
Успех дочери Тутберидзе, настрой Валиевой и Куракова против наркотиков. Как прошел второй день ЮЧМ

Давайте разбираться.

1. Хромых, Усачевой и Валиевой всего по 13 лет — это означает запрет на выступления среди взрослых не только в этом, но и в следующем сезоне.

Суровое ограничение — ведь их дебют на взрослом уровне совпадет с олимпийским сезоном-2021/22.

Осенью 2021-го у них будет лишь несколько месяцев, чтобы пробиться в основу, заработать имя и авторитет у судей. Два года назад это не помешало стать олимпийской чемпионкой Алине Загитовой, но сейчас в нашем женском катании совсем иная обстановка.

2. Трусова, Щербакова и Косторная ворвались во взрослые в период разреженной конкуренции — это факт о женской сборной России прошедшего межсезонья.

По сути, рядом с ними оказались только Алина Загитова — как выяснилось, испытывающая сложности с мотивацией, плюс Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, переживающие нелегкие времена.

Через два года против сегодняшних юниорок будут Трусова, Щербакова и Косторная (пусть и в максимально непредсказуемом сейчас состоянии), а еще, возможно, вернувшаяся на лед Загитова и несколько ровесниц Валиевой, Усачевой и Хромых, фамилии которых уже на слуху.

Во время загрузки произошла ошибка.

3. Новая тройка Тутберидзе тоже активно усложняет программы, но ультрапрыжки вставляет осторожно. Четверной тулуп сольно и в каскаде прыгает Валиева (его, кстати, нет в предварительной заявке контента на ЮЧМ, но по сезону были 4 успешных попытки из 5), Хромых на юниорском чемпионате России пробовала четверной сальхов (падение), а самый сложный элемент в арсенале Усачевой пока — каскад из тройных лутца и сальхова через ойлер.

Читайте также
Трусова попала в число «апостолов» Esquire

Сравнивать их с Трусовой, Косторной и Щербаковой правильнее по сезону-2017/18 — за два года до выхода в юниоры. ТЩК тогда тоже только учились: Трусова неаккуратно пробовала четверные сальхов и тулуп (4 неудачи из 5), Щербакова восстанавливалась после травмы и не прыгала четверные вообще, а Косторная только разучивала тройной аксель.

Понятно, что будущее Валиевой, Хромых и Усачевой зависит от темпа, с которым они будут прогрессировать, но стартовая площадка у них максимально удобная — не хуже той, с которой запускали Трусову, Косторную и Щербакову.

4. Еще одна удивительная деталь — компоненты. Косторная всегда считалась фигуристкой со второй топ-оценкой, но ее 60,04 балла в Финале ЮГП-2018 на 2,5 балла ниже суммы Валиевой (и на 2 — Усачевой) в таком же Финале 2 года спустя.

Понятно, что Трусова и Щербакова далеко позади. И дело не только в инфляции второй оценки, но и в реальных умениях фигуристок нового поколения — они действительно совершеннее девчонок из прошлого.

И этот чемпионат — отличный повод проверить их возможности. А еще — немного заглянуть в будущее. На 2 года вперед.

Алексей Авдохин

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
Самые известные ученицы Тутберидзе
Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Дуэль Овечкина и Панарина. У Ови — дубль, у Хлебушка — хет-трик
«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин стал первой звездой матча
Хави, Неймар и новый президент: что ждет «Барселону» летом
ЦСКА взял убедительный реванш. «Пао» был унижен в столице Греции
Ковальчук забил за «Вашингтон» и прервал сухую серию в 11 матчей
Логинов может пропустить этап КМ из-за освиставших его норвежцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь