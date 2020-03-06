ЧМ по фигурному катанию: участники, расписание, трансляции
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В середине марта в канадском Монреале пройдет чемпионат мира по фигурному катанию: одиночники, танцевальные и спортивные пары разыграют четыре комплекта наград.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В середине марта в канадском Монреале пройдет чемпионат мира по фигурному катанию: одиночники, танцевальные и спортивные пары разыграют четыре комплекта наград.
Первый канал в прямом эфире покажет все прокаты на официальном сайте.
В соревнованиях одниночниц сборную России будут представлять призеры минувших чемпионатов России и Европы Алена Косторная, Анна Щербакова, и Александра Трусова. Действующая чемпионка мира Алина Загитова не примет участие в турнире, фигуристка приняла решение приостановить свою спортивную карьеру. Не выступит в Монреале и прошлогодняя обладательница бронзовой награды Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата страны
На победу в соревнованиях среди мужчин будет претендовать Дмитрий Алиев, завоевавший золотую медаль в австрийском Граце, а также серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян.
В соревнованиях танцевальных пар Россию представят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
На титул чемпиона мира в танцах на льду будут претендовать Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Чемпионат Мира. Расписание трансляций
18 марта, среда
19 марта, четверг
20 марта, пятница
21 марта, суббота
22 марта, воскресенье
* — время московское.