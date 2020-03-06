ЧМ по фигурному катанию: участники, расписание, трансляции

Источник: Спорт РИА Новости

Первый канал в прямом эфире покажет все прокаты на официальном сайте.

В соревнованиях одниночниц сборную России будут представлять призеры минувших чемпионатов России и Европы Алена Косторная, Анна Щербакова, и Александра Трусова. Действующая чемпионка мира Алина Загитова не примет участие в турнире, фигуристка приняла решение приостановить свою спортивную карьеру. Не выступит в Монреале и прошлогодняя обладательница бронзовой награды Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата страны из-за поломки конька.

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На победу в соревнованиях среди мужчин будет претендовать Дмитрий Алиев, завоевавший золотую медаль в австрийском Граце, а также серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян.

В соревнованиях танцевальных пар Россию представят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

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На титул чемпиона мира в танцах на льду будут претендовать Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Чемпионат Мира. Расписание трансляций

18 марта, среда

17.30* Пары, короткая программа.

23.45 Женщины, короткая программа.

19 марта, четверг

19.05 Мужчины, короткая программа.

20 марта, пятница

1.00 Пары, произвольная программа.

18.30 Танцы на льду, ритм-танец.

21 марта, суббота

1.00 Женщины, произвольная программа.

21.30 Танцы на льду, произвольный танец.

22 марта, воскресенье

2.00 Мужчины, произвольная программа.

23.00 Показательные выступления.