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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЧМ по фигурному катанию: участники, расписание, трансляции

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В середине марта в канадском Монреале пройдет чемпионат мира по фигурному катанию: одиночники, танцевальные и спортивные пары разыграют четыре комплекта наград.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первый канал в прямом эфире покажет все прокаты на официальном сайте.

В соревнованиях одниночниц сборную России будут представлять призеры минувших чемпионатов России и Европы Алена Косторная, Анна Щербакова, и Александра Трусова. Действующая чемпионка мира Алина Загитова не примет участие в турнире, фигуристка приняла решение приостановить свою спортивную карьеру. Не выступит в Монреале и прошлогодняя обладательница бронзовой награды Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата страны из-за поломки конька.

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На победу в соревнованиях среди мужчин будет претендовать Дмитрий Алиев, завоевавший золотую медаль в австрийском Граце, а также серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян.

В соревнованиях танцевальных пар Россию представят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

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На титул чемпиона мира в танцах на льду будут претендовать Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Чемпионат Мира. Расписание трансляций

18 марта, среда

  • 17.30* Пары, короткая программа.
  • 23.45 Женщины, короткая программа.

19 марта, четверг

  • 19.05 Мужчины, короткая программа.

20 марта, пятница

  • 1.00 Пары, произвольная программа.
  • 18.30 Танцы на льду, ритм-танец.

21 марта, суббота

  • 1.00 Женщины, произвольная программа.
  • 21.30 Танцы на льду, произвольный танец.

22 марта, воскресенье

  • 2.00 Мужчины, произвольная программа.
  • 23.00 Показательные выступления.

* — время московское.

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