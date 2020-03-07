Белорусский фигурист Александр Лебедев занял 23-е место на ЧМ среди юниоров в Эстонии

По сумме двух видов программы оценка белорусского фигуриста 163,40 балла. Золотую медаль чемпионата мира среди юниоров выиграл россиянин Андрей Мозалев (245,09). Серебряным медалистом стал японец Юма Кагияма (231,75). Замкнул тройку сильнейших еще один россиянин Петр Гуменник (231,12).

Таким образом, россияне выиграли второе золото юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Эстонии. Ранее в состязаниях спортивных пар первенствовали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, опередившие своих соотечественников Ксению Ахантьеву и Валерия Колесова, а также Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева. Белорусы в данном виде программы не выступали.