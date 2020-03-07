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00:17 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский фигурист Александр Лебедев занял 23-е место на ЧМ среди юниоров в Эстонии

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фигурист Александр Лебедев занял 23-е место в мужском одиночном катании на чемпионате мира среди юниоров, не сумев удержаться на 19-й позиции, которую занимал после короткой программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По сумме двух видов программы оценка белорусского фигуриста 163,40 балла. Золотую медаль чемпионата мира среди юниоров выиграл россиянин Андрей Мозалев (245,09). Серебряным медалистом стал японец Юма Кагияма (231,75). Замкнул тройку сильнейших еще один россиянин Петр Гуменник (231,12).

Таким образом, россияне выиграли второе золото юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Эстонии. Ранее в состязаниях спортивных пар первенствовали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, опередившие своих соотечественников Ксению Ахантьеву и Валерия Колесова, а также Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева. Белорусы в данном виде программы не выступали.

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит в Таллине с 4 по 7 марта. В состязаниях принимают участие более 200 спортсменов из 45 стран.

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