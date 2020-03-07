Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся в группе Тутберидзе, заняли весь пьедестал почета на минувших чемпионатах России и Европы, а также на Финале Гран-при. Бывшая ученица Туберидзе Евгения Медведева переехала в Канаду и начала заниматься под руководством Орсера после Олимпиады в Корее в 2018 году.

«Всего два года назад главным оружием девушек были каскады 3−3, а сейчас столько всего изменилось. Но теперь надо, чтобы кто-то из этих молодых звездочек, новых фигуристок задержался на небосклоне хотя бы на какое-то время. Все они прекрасные и великолепные спортсменки, надо успеть узнать их получше. Хочется видеть их развитие — и не только в плане того, какой четверной они освоили. Интересно, как они будут раскрывать программы, как будут работать над движениями, над тем, что они хотят сказать зрителям», — цитирует Орсера Sports.ru.