Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер прокомментировал последние выступления учениц Этери Тутберидзе.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер прокомментировал последние выступления учениц Этери Тутберидзе.
Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся в группе Тутберидзе, заняли весь пьедестал почета на минувших чемпионатах России и Европы, а также на Финале
«Всего два года назад главным оружием девушек были каскады 3−3, а сейчас столько всего изменилось. Но теперь надо, чтобы
Следующий турниром, на котором выступят ученицы Тутберидзе, станет чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.