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12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
18Самые известные ученицы Тутберидзе
12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер прокомментировал последние выступления учениц Этери Тутберидзе.

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Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся в группе Тутберидзе, заняли весь пьедестал почета на минувших чемпионатах России и Европы, а также на Финале Гран-при. Бывшая ученица Туберидзе Евгения Медведева переехала в Канаду и начала заниматься под руководством Орсера после Олимпиады в Корее в 2018 году.

«Всего два года назад главным оружием девушек были каскады 3−3, а сейчас столько всего изменилось. Но теперь надо, чтобы кто-то из этих молодых звездочек, новых фигуристок задержался на небосклоне хотя бы на какое-то время. Все они прекрасные и великолепные спортсменки, надо успеть узнать их получше. Хочется видеть их развитие — и не только в плане того, какой четверной они освоили. Интересно, как они будут раскрывать программы, как будут работать над движениями, над тем, что они хотят сказать зрителям», — цитирует Орсера Sports.ru.

Следующий турниром, на котором выступят ученицы Тутберидзе, станет чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.

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