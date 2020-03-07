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17:05 (мск), источник: Sport24

Шанаева/Нарижный взяли бронзу на юниорском ЧМ. Все золото турнира Россия забрать не смогла

Диана Дэвис и Глеб Смолкин — пятые.

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Источник: Sport24

В Таллине сегодня последний соревновательный день юниорского чемпионата мира. Первыми на лед вышли танцевальные дуэты. Как и ожидалось, все три пары, представляющие Россию, в последней — сильнейшей разминке.

Первыми после ритм-танца были дебютанты юниорского чемпионата мира Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. В отличие от финала Гран-при в Таллине, ученикам Александра Свинина и Ирины Жук удалось обойти своих главных соперников (но, к сожалению, только по ритм-танцу) — представителей Грузии и США, но не намного, лишь на несколько сотых балла. По технике у ребят все прекрасно, они лучшие: высшие уровни за все элементы в ритм-танце, за исключением дорожки шагов — она оценена третьим. В произвольном ребята показали себя с еще лучшей стороны как технически, так и компонентно. Удержать лидерство не удалось, по сумме двух программ Елизавета с Девидом — третьи. Но зато ребята смогли оставить крутое впечатление от своих прокатов.

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Победители финала Гран-при среди юниоров Мария Казакова и Георгий Ревия за ритм-танец набрали 69,98 балла. В Турине было 68,76, а в прошлом году на ЮЧМ и вовсе 60,08 балла. Представителей Грузии подвела серия паттерна, за одну поставили второй уровень. Отставание от первого места после ритм-танца — пять сотых балла. Но за счет классно откатанного произвольного танца ребятам удалось опередить российский дуэт, Мария с Георгием буквально парили надо льдом. Общая сумма — 176,19 балла, на 2 балла больше, чем на ЮФГП, и на 1 балл больше, чем у Шанаевой/Нарижного. Но этого все равно недостаточно для золота, Мария с Георгием увозят из Эстонии лишь серебряную медаль.

Американский дуэт Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник после ритм-танца располагались на третьей строчке. Техническое отставание было значительным: третий уровень за дорожку, третий — за твизлы Эйвонли, второй — за серию паттерна. В произвольном танце американцы показали совершенно другое катание: почти все элементы оценены на максимум и с высокими GOE. Смотреть на американский дуэт одно удовольствие: катание взрослое. По сумме двух программ Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник набрали 177,18 балла и завоевали себе первое место.

Второй дуэт из России Арина Ушакова и Максим Некрасов в ритм-танце передержали поддержку, за что были наказаны — минус один балл. Ученикам Алексея Горшкова следует поработать над технической составляющей программ: в ритм-танце и в произвольном танце лишь твизлы партнерши и поддержка оценены на четвертый уровень. Даже несмотря на слабую технику, российский дуэт входит в пятерку сильнейших. Судьи ставят высокие надбавки и хорошие оценки за компоненты. Итог — четвертое место. Но отставание от бронзы большое, почти 6 баллов.

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин — пятые. Ритм-танец под музыку из фильма «Коты-аристократы» ученики Игоря Шпильбанда откатали на одном дыхании, но не все судьи оценили нашу пары: GOE небольшие. Произвольный танец Диана и Глеб откатали чисто, но передержали последнюю поддержку и потеряли один балл. Даже несмотря на это, ребятам удалось поставить новый «сизн бест» — 98,69 балла.

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