Тарасова: Фигуристка Валиева была вне конкуренции на юниорском чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

13-летняя Валиева, для которой нынешний чемпионат мира стал дебютным в карьере, завоевала золотую медаль, установив юниорские мировые рекорды в произвольной программе (152,38) и по сумме баллов (227,30). Второе место заняла россиянка Дарья Усачева (207,74). Третьей стала американка Алиса Лью (204,83).

«Вне всякой конкуренции Валиева, занявшая первое место, и Усачева, — сказала Тарасова. — Все по-честному. И прекрасная была американка, которая владеет акселем в три с половиной оборота и четверным лутцем, но не удалось ей сделать его. Восемь-девять девочек катались выдающимся образом, особое внимание нужно обратить на кореянок, они сделали огромный шаг вперед».